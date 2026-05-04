Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Strigăt de revoltă în tenisul mondial profesionist. Greii circuitelor feminin și masculin vor bani mai mulți

O nouă scrisoare contestă turneele de tenis de Mare Șlem pentru disproporția dintre veniturile realizate și premiile distribuite sportivilor. Printre semnatari se numără nume din Top 20 WTA și ATP.

Novak Djokovic este alături de colegii din circuit FOTO Getty

O bătălie se dă în afara terenului între jucători și organizatorii turneelor ​​de Grand Slam. O bătălie constând în principal din comunicate de presă. Lupta durează de peste un an. În centrul disputei se află distribuirea veniturilor la cele mai prestigioase turnee. Iar în ajunul Roland Garros-ului, tabăra jucătorilor de tenis își face din nou auzită vocea cu o scrisoare.

Un grup de sportivi, printre care Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic și Coco Gauff, și-a exprimat „dezamăgirea profundă și colectivă” față de premiile planificate a fi acordate la Paris.

Esența problemei este aceeași: procentul din venituri alocat sportivilor. Organizatorii au anunțat o creștere cu 9,5% a premiilor în bani, la 61,7 milioane de euro, aproximativ 2,8 milioane de euro mergând la câștigătorii tragerii la sorți de simplu. Dar acest lucru nu este suficient pentru jucători. Conform estimărilor lor, această cifră reprezintă doar 14-15% din veniturile totale ale turneului, o pondere considerată prea mică în comparație cu valoarea la care ei înșiși contribuie.

Se face comparația cu alte discipline. În turneele ATP și WTA, distribuția este de aproximativ 22%, în timp ce în principalele ligi sportive din SUA, ponderea alocată sportivilor este aproape de 50%. Aceste cifre alimentează nemulțumirea și întăresc o poziție împărtășită acum de jucătorii de top: turneele de Grand Slam trebuie să se schimbe. În declarația comună, jucătorii subliniază cum, în ciuda veniturilor în continuă creștere ale Roland Garros - în jur de 395 de milioane de euro în 2025 și peste 400 de milioane de euro estimate pentru acest an - ponderea lor este de fapt în scădere.

În timp ce Roland Garros este pe cale să înregistreze venituri record, jucătorii primesc o pondere din ce în ce mai redusă de valoarea pe care o contribuie la crearea ei. Turneele de Grand Slam sunt rezistente la schimbare”, se arată în scrisoare, conform Times.

Scrisoarea conține, de asemenea, o plângere cu privire la lipsa dialogului pe teme cruciale, cum ar fi bunăstarea sportivilor și implicarea lor în decizii-cheie, începând cu calendarul.

Problemele abordate sunt identice cu cele din scrisorile anterioare, dar există un semnatar nou: de data aceasta, este inclus și Novak Djokovic. Din partea organizatorilor, însă, răspunsul a fost rapid.

Federația franceză a susținut că turneul este condus de o organizație non-profit și că veniturile sunt reinvestite în dezvoltarea turneului. 

