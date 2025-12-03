Situație desprinsă din telenovele în apartamentul lui Aurică Beldeanu. A divorțat de soție, dar trăiesc împreună: „Îmi spală, îmi calcă!”

Poreclit „Vulpea” în perioada sa de glorie sportivă, Aurică Beldeanu, 74 de ani, este noul „oracol” al oltenilor, după ce fostul fotbalist al „Craiovei Maxima” a ghicit scorul corect la meciurile Universității cu FC Argeș (2-1, Superligă), și cu Mainz (1-0, Liga Europa), fapt care i-a atras porecla „Aurică-Gură de Aur”.

Despre evoluția echipei din Bănie în actualul campionat, în care Mirel Rădoi (44 de ani) i-a lăsat locul portughezului Filipe Coenho (44 de ani) pe banca tehnică, Beldeanu este de părere că: „e complicată situația în campionat. Din câte observ, echipa are același randament ca pe vremea. Dar, dacă vrem titlul, trebuia să câștigăm la Cluj (n.r. - meciul cu U Cluj s-a terminat 0-0)”. După 18 etape, Universitatea este la 5 puncte în spatele liderului Rapid.

Victima unui AVC în urmă cu șapte ani, problemă medicală care l-a împiedicat să-l petreacă pe ultimul drum pe fostul coechipier Ilie Balaci, Beldeanu spune că acum se află într-o formă fizică de zile mari.

„Au trecut șapte ani de la operație și mă simt bine. Vorba aia, merg la școală din nou! Nu alcool, nu băuturi acidulate, nu cafea. De fumat, oricum nu mai fumam de 36 de ani. Iar de băut, am băut destul alcool. Să bea și alții cât am băut eu, ca să m-ajungă!”, a declarat, pe alocuri glumind, Beldeanu pentru „Adevărul”.

În Craiova s-a vânturat informația că Beldeanu are o situație locativă complicată, fiind nevoit să-și împartă apartamentul cu fosta soție. Nea Aurică ar locui într-o cameră, alături de un câinele lui, iar fosta nevastă ar împărți o altă cameră cu partenerul său actual.

Beldeanu a sărit ca ars, la auzul grozăviei: „Proștii, domnule! Dacă au apărut astea, înseamnă că am mulți prieteni prin Craiova! Apartamentul este al meu. Nici nu mai știu de câți ani am divorțat! Iar cu soția am păstrat relații bune și după despărțire. Îmi spală, îmi calcă... Cum să vină altul în casa mea? Auzi... Ce face ea în exterior, aia nu mă interesează! N-am treabă!”.