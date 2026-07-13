Sinner, din nou rege la Wimbledon! Italianul l-a învins pe Zverev după un meci de aproape 4 ore

Jannik Sinner și-a trecut în palmares un nou titlu la Wimbledon, după ce l-a învins duminică pe Alexander Zverev în finala disputată la All England Club. Numărul 1 mondial s-a impus în patru seturi, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat trei ore și 48 de minute.

Startul finalei a fost extrem de echilibrat, primele două seturi fiind decise în tiebreak. O astfel de situație nu mai fusese întâlnită într-o finală masculină de la Wimbledon din 2015, când Roger Federer și Novak Djokovic au oferit un duel similar, câștigat în cele din urmă de tenismenul sârb.

Sinner își continuă sezonul aproape perfect

Succesul de la Londra confirmă forma excelentă a italianului. După ce a triumfat și la ediția precedentă a turneului, Sinner își continuă seria impresionantă de rezultate din 2026. În acest sezon, liderul clasamentului ATP a cucerit cinci trofee Masters 1000, la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid și Roma, după ce încheiase anul trecut cu victoria de la Paris.

De cealaltă parte, Alexander Zverev a încercat să adauge un nou trofeu important în vitrină, la doar câteva săptămâni după cel mai mare succes al carierei. Germanul, ajuns la 29 de ani, și-a adjudecat în iunie primul titlu de Grand Slam, după victoria din finala Roland Garros împotriva lui Flavio Cobolli, însă de această dată a fost nevoit să se recunoască învins.

Cu o zi înaintea finalei masculine, trofeul feminin de la Wimbledon a fost câștigat de Linda Noskova.