search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Sinner, din nou rege la Wimbledon! Italianul l-a învins pe Zverev după un meci de aproape 4 ore

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jannik Sinner și-a trecut în palmares un nou titlu la Wimbledon, după ce l-a învins duminică pe Alexander Zverev în finala disputată la All England Club. Numărul 1 mondial s-a impus în patru seturi, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat trei ore și 48 de minute.

Jannik Sinner, campion la Wimbledon Foto/Getty
Jannik Sinner, campion la Wimbledon Foto/Getty

Startul finalei a fost extrem de echilibrat, primele două seturi fiind decise în tiebreak. O astfel de situație nu mai fusese întâlnită într-o finală masculină de la Wimbledon din 2015, când Roger Federer și Novak Djokovic au oferit un duel similar, câștigat în cele din urmă de tenismenul sârb.

Sinner își continuă sezonul aproape perfect

Succesul de la Londra confirmă forma excelentă a italianului. După ce a triumfat și la ediția precedentă a turneului, Sinner își continuă seria impresionantă de rezultate din 2026. În acest sezon, liderul clasamentului ATP a cucerit cinci trofee Masters 1000, la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid și Roma, după ce încheiase anul trecut cu victoria de la Paris.

De cealaltă parte, Alexander Zverev a încercat să adauge un nou trofeu important în vitrină, la doar câteva săptămâni după cel mai mare succes al carierei. Germanul, ajuns la 29 de ani, și-a adjudecat în iunie primul titlu de Grand Slam, după victoria din finala Roland Garros împotriva lui Flavio Cobolli, însă de această dată a fost nevoit să se recunoască învins.

Cu o zi înaintea finalei masculine, trofeul feminin de la Wimbledon a fost câștigat de Linda Noskova.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii fostei coaliții. Programul consultărilor
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
OFICIAL! Istvan Kovacs a primit vestea de la FIFA. Se știe brigada care va arbitra prima semifinală de la CM 2026
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Țiriac Jr. a văzut imaginile cu Simona Halep și noul partener: "Ai reușit!". "Răspunsul" fostei sportive a venit instant
digisport.ro
image
Trei lucruri care i-au placut Monicăi Bîrlădeanu la Beach, Please! „Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”
click.ro
image
Să bombardăm Arctica, să ridicăm un baraj în Mediterană și să construim o a doua Lună. Cinci planuri nebunești de geoinginerie
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
România a intrat pe minus la angajări. Un singur județ mai angajează, Bucureștiul a pierdut peste 15.000 de salariați într-un an
playtech.ro
image
Gol anulat GREȘIT pentru Universitatea Craiova! Imaginile pe care oamenii din VAR nu le-au văzut. Radu Naum: „Ceea ce prezentăm nu e din burtă”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Tragedie la Hollywood! Sam Neill, celebrul actor din „Jurassic Park”, s-a stins din viață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Românii trebuie să își înregistreze casele. Succesiunile sunt gratuite
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Tragedie la Hollywood! Sam Neill, celebrul actor din „Jurassic Park”, s-a stins din viață
click.ro
image
Trei lucruri care i-au placut Monicăi Bîrlădeanu la Beach, Please!
click.ro
Elvis foto profimedia 0675135032 jpg
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mama, iartă-mă!”
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mama, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!