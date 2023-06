Simona Halep va mai câștiga Grand Slam-uri. „La 50 de ani, se va mișca mai bine ca fetele de 20 de ani!”

Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, e convins că fosta sa elevă e pregătită să revină în circuit indiferent de suspendarea primită după scandalul de dopaj.

Tomai e sigur că nimic nu o va împiedica pe jucătoarea română să revină pe teren și să le demonstreze tuturor că mai poate câștiga turnee importante. Antrenorul a declarat că Simona Halep va fi pregătită să revină pe teren chiar și după o pauză îndelungată, asta pentru că are o formă fizică impresionantă.

Simona Halep a început aventura în circuitul WTA alături de Firicel Tomai, în anul 2008. După patru ani, ea l-a schimbat pe pe acesta cu Adrian Marcu, fost jucător al României.

„Revine, cum să nu! Ea e tot timpul pregătită. Are o vârstă, da, dar Simona la 50 de ani, vă garantez că se va mișca mai bine ca fetele de 20 de ani! Nu decât toate, că mai sunt și fete care se mișcă incredibil, cum s-a mișcat și ea. Dar ea, la 40-50 de ani, va fi cum a fost Navratilova! Păi câștiga la fete 40 și ceva de ani Grand Slam-uri, la dublu, e adevărat”, a spus Tomai la Canal33.

Primul ei antrenor a completat că Halep are o motivație puternică, care îi dă energie să treacă peste orice dificultate. „Deci, la Simona, fizic, nu e nicio problemă! Mental, sunt convins că tot ce a adunat acum va descărca și va întoarce să arate lumii și tuturor că poate”, a adăugat fostul antrenor al Simonei.

Spatele, problema Simonei

Firicel Tomai crede că doar o accidentare o poate opri din carieră pe Simona Halep, mai ales că aceasta a avut probleme fizice în trecut: „Călcâiul lui Ahile pentru ea este spatele. Atunci când am început să lucrăm avea o hernie de disc și acolo e sensibilă treaba. Depinde, că fizic ești ok, mental ești ok, dar dacă îți cedează un segment sau șira spinării e mai greu!”, a încheiat Firicel Tomai.

În urmă cu câteva zile, Simona Halep a mai primit un mesaj pozitiv, de data aceasta de la cel mai mare gimnastă a lumii, Nadia Comăneci. "Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră.

Toată lumea îi duce dorul! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Așteptarea este grea! Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei. Oricare ar fi decizia ITIA (Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului), ea trebuie să își vadă de viața și de carieră. Nu am apucat să vorbesc, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu", spus Nadia Comăneci, pentru ProSport.

Simona Halep are în palmares două titluri de Grand Slam: Roland Garros și Wimbledon, precum și o finală la Turneul Campioanelor.