Nadia Comăneci, categorică în privința cazului de dopaj al Simonei Halep

Procesul de dopaj a fost amânat pentru a treia oară, la cererea Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA).

Simona Halep a fost acuzată de o nouă încălcare a regulamentului antidoping iar procesul ei a fost din nou amânat.

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) spune că a descoperit “nereguli” în pașaportul biologic al Simonei Halep, care nu a mai disputat un meci oficial din 29 august 2022.

Nadia Comăneci o susține și consideră că Halep trebuie audiată cât mai rapid, pentru a-și putea dovedi nevinovăția.

"Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră. Toată lumea îi duce dorul! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Așteptarea este grea! Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei. Oricare ar fi decizia ITIA (Autoritatea Internațională de Integritate a Tenisului), ea trebuie să își vadă de viața și de carieră. Nu am apucat să vorbesc, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu", spus Nadia Comăneci, pentru ProSport.

Între timp, Simona Halep s-a antrenat în Franța alături de Marta Kostyuk, partenera de dublu a Gabrielei Ruse.

Sportiva din Ucraina, în vârstă de 20 de ani și ocupantă a locului 35 WTA, a postat o fotografie pe rețelele de socializare, împreună cu Simona Halep.