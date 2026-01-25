Record de goluri spulberat la un turneu final de handbal. Franța și Portugalia și-au umplut porțile la Euro 2026

Campionatul European de handbal masculin a adus până acum două recorduri de goluri marcate într-o singură partidă. Mai întâi, Slovenia a învins Muntenegru cu 41-40, un total fără precedent la vreun turneu final, fie mondial, fie continental. Aseară, recordul a fost bătut din nou, după un regal handbalistic.

Franța a trecut de Portugalia în grupele principale ale Euro 2026 cu un 46-38 care a intrat direct în istorie: 84 de goluri. ”Cocoșii” au început fantastic în fața uneia dintre revelațiile handbalului mondial din ultimii ani. La finalul primei reprize, tabela indica un neverosimil 28-15, ceea ce înseamnă că francezii au reușit aproape un gol pe minut.

Portughezii au fost protagoniștii actului secund, în care au punctat de 25 de ori, față de 18 goluri ale băieților din Haxagon. Nu a fost îndeajuns pentru o revenire uluitoare, însă lusitanii au contribuit decisiv la un meci care a depășit orice așteptare din punct de vedere al spectacolului.

Până la această ediție a Euro 2026, cele mai multe goluri dintr-un meci de la turneul final fuseseră înregistrate la Campionatele Mondiale. În 2011, România era învinsă de Rusia cu 42-38, iar în 2021 Slovenia trecea de Coreea de Sud cu 51-29.