Concertul anului la București! Jennifer Lopez vine în Piața Constituției pe 27 iulie!

Diva absolută a showbiz-ului mondial aduce la București un show fulminant: Up All Night.

Jennifer Lopez va electriza publicul la cea de-a treia ediție Summer in the City! Superstarul internațional care a cucerit planeta prin energia sa debordantă, vocea și mișcările inconfundabile de dans, carismă și un stil mereu inspirațional a inclus Bucureștiul în cadrul noului său turneu mondial “Up All Night Live” – un eveniment unic, de neratat care va rescrie standardele spectacolelor live în România!

Concertul de la București va fi un show incendiar, plin de emoție, energie și magie pură, adus de renumitul promotor de eveniment Marcel Avram, în parteneriat cu D&D East Entertainment. Biletele ale căror prețuri pleacă de la 400 lei (Early Bird) s-au pus în vânzare pe Eventim.ro , IaBilet.ro și, Entertix.ro , iar noutatea pleacă de la 400 lei (Early Bird) s-au pus în vânzare pe Eventim.ro , IaBilet.ro și, Entertix.ro , iar noutatea absolută este că fanii vor putea achiziționa Meet&Foto Tickets care le vor permite să interacționeze și să se fotografieze cu celebra Jennifer Lopez. În plus, vor avea acces la o platformă VIP, dar și la Diamond Circle (categoria care aduce spectatorii cel mai aproape de artistă), de unde vor putea trăi intensitatea concertului la cote maxime.

Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematice clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru Up All Night, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out.

Pentru concertul din București, de pe data de 27 iulie prețurile Early Bird sunt următoarele:

• General Acces: 400 lei

• Golden Circle: 650 lei

• Diamond Circle: 950 lei

• VIP Platform: 1.000 lei

• Greet&Foto: 5.000 lei

Prețul biletelor va crește pe măsură ce ne apropiem de data evenimentului.

În cadrul Summer in the City, Jennifer Lopez va oferi publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live. Este momentul, pe care fanii din România și intreaga lume l-au așteptat ani de zile și care își va pune amprenta pe vara anului 2025. Evenimentul în sine marchează o nouă perioadă în epopeea personală a artistei care revine după o carieră de o viat în lumina reflectoarelor cu o reinterpretare personală și o forță creativă nemaiîntâlnită.

„Pentru toți fanii mei internaționali JLovers: voi susține câteva spectacole selecte în vara aceasta”, a postat artista pe Instagram. „Abia aștept să mă întorc pe scenă și să vă văd pe toți. A trecut prea mult timp! Va fi o vară incredibilă. Rămâneți pe fază pentru mai multe informații și vizitați contul @onthejlo pentru informații despre biletele disponibile în această săptămână.” Hashtag-ul oficial al turneului este #JLoLivein2025

Jennifer Lopez este o forță a naturii. Dominând multiple industrii ca actriță, producătoare, cântăreață și mogul de afaceri. Ea a realizat performanțe pe care puțini le pot egala.

Fiind singura artistă feminină care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale și cinematografice simultan, Lopez a adunat peste 3 miliarde de dolari din încasările globale la box office, a vândut mai mult de 80 de milioane de discuri și a strâns miliarde de stream-uri și vizualizări pentru muzica și videoclipurile sale.

În cinematografie, artista continuă să captiveze audiența. Ambele sale filme recent lansate pe Netflix, Atlas și The Mother au ajuns pe locul 1 pe platforma cinematografică. The Mother este în prezent unul dintre cele mai vizionate 10 filme din toate timpurile de pe Netflix. În 2025, cel mai recent film al său, Unstoppable a ocupat primul loc pe Amazon Prime Video la nivel global, iar interpretarea sa din Kiss of The Spider Woman a primit recenzii excelente la Festivalul de Film Sundance. Următorul său film de pe Netflix, Office Romance este în prezent în curs de filmare cu actorul și scenaristul Brett Goldstein.

În fiecare aspect al carierei sale, Jennifer Lopez continuă să doboare limitele și să scrie istorie, consolidându-și statutul de “global icon”. Turneul “Up All Night Live” este parte dintr-un proiect amplu care include filmul concept “This is Me Now: A Love Story”, în care Lopez joacă alături de alte dive de la Hollywood, precum Jane Fonda și Sofía Vergara, dar și lansarea unei platforme cu produse colecționabile, ce permit publicului să dețină o mică parte din universul J.Lo

„A fost o perioadă grea, poate cea mai grea din viața mea, dar și cea mai frumoasă. M-am întors către mine însămi, către copii, către adevărul și sinele meu. Acum sunt pregătită să vă ofer tot ce am mai bun. Voi fi acolo, pe scenă în fața voastră, să vă distrez și să vă inspir!”, spune Jennifer Lopez.

Cu peste 80 de milioane de albume vândute, o carieră cinematografică fulminantă și un imperiu creat în jurul muzicii, modei și filmului, J.Lo nu este doar un superstar, este un fenomen global. Toate detaliile evenimentului le găsiți pe ddee.ro