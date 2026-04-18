Sezon de excepție pentru Chivu. Cu Inter, lider clar în Serie A, antrenorul român este foarte aproape de o performanță istorică în carieră

Inter Milano, pregătită de Cristi Chivu, a obținut o victorie clară pe teren propriu, 3-0, în fața celor de la Cagliari, într-o partidă din etapa a 33-a din Serie A.

Succesul consolidează poziția liderului, milanezii distanțându-se la 12 puncte în fruntea clasamentului, cu doar cinci runde rămase până la finalul sezonului. Presa din Italia a remarcat prestația solidă a echipei, evidențiind controlul total al jocului.

„Cristi Chivu 6.5 - Interul său a câștigat cu ușurință și nu au fost tulburați de rezultatul de 0-0 înregistrat după 45 de minute. A avut încrederea necesară că Inter va reuși să marcheze mai devreme sau mai târziu.

Inter a mai securizat o piesă din Scudetto și a dezmembrat-o pe Cagliari rapid în a doua repriză. Inter așteaptă răspunsul celor de la Napoli, cu un avantaj impresionant de 12 puncte în clasament. Echipa lui Chivu nici nu a trebuit să se întrebuințeze prea tare, dar Cagliari a intrat la pauză cu 0-0. În repriza secundă au avut nevoie de trei minute pentru a securiza victoria cu o diferență clară de calitate pe teren!”, au scris cei de la Tutto Mercato Web, care l-au notat pe tehnicianul român cu 6.5.

„Nu mai e o surpriză, e clar că totul a fost planificat: o primă repriză de studiu, calm și discret, apoi un discurs frumos în pauză și schimbarea muzicii. Împotriva echipei din Sardinia a mers exact ca împotriva Romei și la Como, iar Inter, care revine pe teren în repriza a doua, e o mașinărie de război care nu ia prizonieri. Și cum sunt mereu aceiași jucători care au dezamăgit puțin în prima repriză, e clar că el îi susține. Încă un mic pas spre Scudetto!”, au admis și cei de la fcinternews.it, după ce i-au acordat lui Cristo Chivu nota 7.

Declarațiile lui Chivu, după Inter - Calgliari, 3-0

După o nouă prestație solidă a celor de la Inter, pe teren propriu, Cristi Chivu a vorbit despre legătura specială dintre echipă și suporteri, evidențiind rolul important pe care atmosfera de pe San Siro îl are în parcursul formației sale.

„Scandările fanilor? Este un schimb de energie care a existat mereu. În ultimele două meciuri, când s-a înțeles importanța parcursului nostru, San Siro a devenit un vulcan. Suntem bucuroși că îi facem fericiți pe suporteri prin prestațiile noastre!”, a declarat antrenorul român, pentru fcinter1908.it.

Chivu le stă în gât unora, după ce s-a apropiat decisiv de titlu. Pus pe glume, românul s-a prezentat tuns, ras și frezat la meciul cu Como

„Orgoliu și simțul datoriei!”

După pauza competițională din luna martie, elevii lui Cristi Chivu au revenit la treabă mai concentrați decât oricând. Inter a înregistrat trei victorii consecutive, 5-2 cu Roma, 4-3 cu Como și acest 3-0 cu Cagliari.

Conform spuselor tehnicianului român, elevii săi au vrut să se revanșeze în urma remizelor cu Atalanta și Fiorentina: „Reacția a venit din orgoliu și din simțul datoriei. Jucătorii s-au gândit mult timp la visul lor legat de naționale, dar apoi s-au întors la realitatea acestei competiții cu o atitudine de mari campioni!”.

Tehnicianul român nu se gândește la prelungirea contractului momentan

Românul a evidențiat încă o dată relația specială pe care o are cu echipa la care a ajuns în 2007 și a lăsat de înțeles că orice discuție despre ce urmează va fi amânată până după rezolvarea matematică a luptei pentru titlu.

„Mă gândesc puțin la viitor acum, pentru că mă concentrez pe băieții mei. Am încercat mereu să dau tot ce am mai bun pentru acest club care m-a primit cu brațele deschise în urmă cu mulți ani!”, a concluzionat Chivu.

Chivu, la un pas de o performanță rară în Serie A

Cristi Chivu este tot mai aproape de un sezon de excepție în Italia, iar presa din Peninsulă începe să facă paralele cu nume uriașe din istoria fotbalului.

Jurnaliștii italieni consideră deja că Inter are prima șansă la titlu, iar parcursul echipei scoate în evidență un detaliu interesant: antrenorul român ar putea repeta o performanță incredibilă, reușită doar de Fabio Capello la începutul carierei sale.

Mai exact, Capello a câștigat campionatul cu AC Milan chiar în primul său sezon complet în Serie A, în ediția 1991-1992. Într-un scenariu similar, Chivu are acum șansa să își treacă în palmares titlul încă de la primul sezon întreg petrecut pe banca lui Inter.