Chivu, mesaj pentru detractori: „Nu sunt idiot! Eram un antrenor fără experiență care trebuia să plece după câteva meciuri”

Cristian Chivu (45 de ani) a prefațat la conferința de presă de astăzi duelul Inter Milano - Cagliari, programat mâine seară, de la ora 21:45, în etapa a 33-a din Serie A. Inter este lider, cu 75 de puncte, iar Cagliari ocupă locul 16, cu 33 de puncte.

Cristian Chivu abordează primul scudetto din cariera de antrenor cu sinceritatea sa obișnuită. Se gândește la Cagliari (adversarul de mâine seară, de pe San Siro), iar nu la Coppa Italia, de săptămâna viitoare (joacă în semifinale cu Como, după 0-0 în tur).

„Nu mi-am pus niciodată o mască”

„Pot fi orice, dar cu siguranță nu sunt un idiot! Dacă la început narațiunea și ceea ce am vrut să transmit grupului se bazau pe anumite lucruri pe care le-am spus într-un anumit fel, este clar că acestea s-au schimbat pe parcurs și m-am adaptat”, a spus el într-o conferință de presă.

„Am început ca și cum urma să terminăm pe locul opt. Eram un antrenor fără experiență care trebuia să plece după câteva meciuri, dar în schimb am mers mai departe datorită unui grup care de la început a avut ambiția de a fi competitiv și de a îndeplini ceea ce i se cerea. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Nu am fost niciodată controversat, nu mi-am pus niciodată o mască, am încercat întotdeauna să nu vorbesc despre arbitri și am făcut-o. Și dacă în acest moment al sezonului suntem ceea ce suntem și unora nu le place ce spun, atunci nu este problema mea ce cred alții despre mine. Mă gândesc la oamenii care mă iubesc, lucrez pentru ei”.

Președintele Interului, Beppe Marotta, nu are îndoieli: antrenorul lui Inter va rămâne Chivu. „Sunt primul care se trezește în fiecare dimineață și se autocritică în legătură cu ce ar fi trebuit să facă mai bine. Învăț din greșeli și sper că nu am făcut prea multe. Trăim într-o cultură care disprețuiește conținutul, dar trebuie să încerc să fac pe toată lumea să se simtă iubită și umană. Jucătorii mei nu sunt roboți. Și eu sunt eu și continui pe drumul meu, făcând greșeli, perfecționându-mă și încercând să nu repet aceleași greșeli”. Antrenorului reșițean i s-a propus prelungirea contractului până în 2029.

Seratoni 2026, precum Chivu 2010

Un subiect abordat, în afara meciului cu Cagliari, a fost povestea lui Filippo Serantoni. Jucătorul s-a întors pe teren la 292 de zile după ultima sa apariție pentru echipa Under-19 a Interului, în urma unui accident grav și a unei operații la cap care aproape l-au adus în pragul retragerii.

El va evolua cu o cască pe cap, ca și Chivu în 2010. A fost motivul pentru care jurnaliștii i-au cerut lui Chivu să-și dea cu părerea.

„Am fost unul dintre primii care l-au sunat când s-a întâmplat, am vorbit cu tatăl său și cu familia sa”, a spus tehnicianul. „Ne-a întâlnit pe toți aici acum câteva luni, am stat de vorbă cu el și m-am bucurat să-l văd pe băiatul acela cu dorința de a se întoarce pe teren, așa cum am făcut și atunci.

I-am dat câteva sfaturi despre cască, i-am spus să fie curajos și să nu se gândească prea mult la ce s-a întâmplat, pentru că important este să fii fericit și să ai încredere în munca lui. Zilele trecute m-am bucurat să-l văd din nou pe teren cu casca pusă, folosește aceeași cască pe care o foloseam și eu, l-aș sfătui să-și ciulească urechile, ca să-i audă mai bine pe antrenor și pe coechipierii săi.

Am văzut un băiat zâmbind, cea mai mare bucurie este să se întoarcă la ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Îl sfătuiesc să zâmbească, să se bucure mereu de joc și de tot ce îți oferă viața, la bine și la rău. Să nu renunțe niciodată, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Este deja norocos că are o altă oportunitate de a arăta ce poate face”, povestește Chivu.