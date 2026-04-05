Inter, dezlănțuit cu AS Roma. Revenirea lui Lautaro ridică presiunea de pe umerii lui Cristi Chivu

După o lungă perioadă de joc șchiopătat și rezultate nefaste, Inter a zdrobit duminică seară pe AS Roma, cu 5-2 și s-a distanțat la 9 puncte de rivala AC Milan. Seria dezamăgitoare a nerazzurrilor s-a încheiat, coincidență sau nu, odată cu revenirea în echipă a căpitanului Lautaro Martinez, marcator a două goluri contra giallorossilor.

Argentinianul a punctat după doar un minut de joc, însă romanii au egalat cu 5 minute înainte de finalul primei reprize. Momentul psihologic al partidei s-a petrecut în minutele adiționale, când Chalhanoglou a înscris cu un șut superb și Inter a intrat în avantaj la vestiare.

În partea a doua a meciului, elevii lui Cristi Chivu au avut 9 minute magice, în care Lautaro (52), Marcus Thuram (54) și Barella (63) au dus scorul la 5-1, AS Roma a mai limitat din umilință grație lui Pellegrini (72), dar nu a putut face mai mult. Inter s-a desprins la 9 puncte în fruntea clasamentului din Serie A și așteaptă cu interes rezultatul partidei de diseară dintre campioana Napoli și AC Milan, cele două formații care o secondează.

Gură de aer pentru Cristi Chivu

Pentru Cristi Chivu, victoria vine ca o gură de aer. Chiar dacă declarațiile oficiale ale conducătorilor au fost mereu de susținere și de încredere la adresa sa, antrenorul român a resimțit presiunea rezultatelor mai slabe. Prin intermediul presei peninsulare, i se transmisese că toți ochii sunt pe el și că, în cazul în care Inter continuă seria slabă, creditul șefilor ar putea să expire.

Totul s-a încheiat cu bine pentru formația tehnicianului reșițean, care a făcut un pas mare pentru câștigarea campionatului. Milanezii mai au două meciuri tari, cu revelația Como (primul duminică, în campionat, celălalt pe 21, în returul semifinalelor Cupei Italiei), după care urmează partide cu adversari abordabili, astfel că se vede luminița de la capătul tunelului - titlul în Serie A.