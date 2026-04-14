Chivu le stă în gât unora, după ce s-a apropiat decisiv de titlu. Pus pe glume, românul s-a prezentat tuns, ras și frezat la meciul cu Como

Cristian Chivu (45), antrenorul liderului din Serie A - Inter Milano, glumește, dar știe și să „înțepe”.

După victoria din runda precedentă, 5-2 cu AS Roma, Chivu a avut un dialog amuzant cu celebra jurnalistă Diletta Leotta. Soția lui Loris Karius a vrut neapărat să știe ce anume discuta antrenorul român cu colega jurnalistă Federica Zille, înainte de a intra în direct.

„Despre ce vorbeam? Două lucruri: am întrebat dacă frizeriile sunt deschise mâine, iar ea m-a întrebat de ce mi-am scos geaca și am aruncat-o. Fiecare are grijile lui", a spus Cristi Chivu.

„De ce am întrebat? Am nevoie de o tunsoare, nu sunt prezentabil. Mi-am pus casca la loc, ca pe vremuri", a mai spus Chivu, zâmbind, cu trimitere la casca pe care a purtat-o mulți ani, când era jucător la Inter, după ce a fost accidentat grav la un meci cu Chievo Verona de Sergio Pellissier.

Diletta Leotta a intrat în joc și i-a dat replica antrenorului român. „Sunt deschise niște saloane de coafură, vă vom trimite numerele de telefon. Duminica viitoare e Como - Inter, vrem să te vedem tuns", a spus celebra prezentatoare”, soția lui Loris Karius.

„Aștept numărul, mulțumesc. O să mă tund frumos", a concluzionat Cristi Chivu. Antrenorul român s-a ținut de promisiune.

Apărat de președinte

După succesul de duminică cu Como, scor 4-3, Chivu a trecut drept arogant cu o declarație care poate suna și ca o afirmație care denotă reținere.

„O să răspund precum colegii mei și o să spun că sunt fericit că am câștigat și ne-am apropiat de asigurarea unui loc de Champions League”, a spus românul, întrebat despre șansele la titlu ale echipei sale, care are 9 puncte avans cu 6 etape rămase de jucat.

Giuseppe Marotta, președintele Interului, a intervenit și a spus că totul a fost doar o glumă. „A fost o declarație ironică, a spus-o cu zâmbetul pe buze, pentru a demonstra că în Italia oamenilor le este frică să vorbească direct despre obiectiv. E nevoie de curaj pentru asta.

Inter trebuie să fie mereu în top, e parte din ADN-ul unui club care vrea să câștige și să se lupte pentru obiective majore. Trebuie să fii ambițios, nu arogant”, a declarat Giuseppe Marotta, citat de Tuttomercatoweb.

Un jurnalist, Giancarlo Padovan, l-a taxat pe român: „Cel mai arogant și supraevaluat antrenor din tot campionatul”. Și Carlo Pellegatti l-a „taxat” pe antrenorul lui Inter: „Cuvintele lui Chivu? Eu unul nu am râs deloc. Trebuie să ai respect”.