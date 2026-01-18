search
Șeful MAI l-a ținut cu forța la Dinamo. Pentru a împiedica transferul, i-a amenințat familia: „Dacă nu-l convingi pe fiul dumitale...”

0
0
Publicat:

Marin Dan, fost mare handbalist român și campion mondial în 1974, a rememorat un episod tensionat din perioada în care evolua la Dinamo, club unde și-a început cariera sportivă.

Marin Dan a vorbit despre experiența la CS Dinamo Foto/Sportspictures
Marin Dan a vorbit despre experiența la CS Dinamo Foto/Sportspictures

Astăzi în vârstă de 77 de ani, el a povestit cum tentativa sa de a pleca la Universitatea București, pe vremea când era student, a fost blocată prin presiuni exercitate nu doar asupra lui, ci și asupra familiei sale.

Component de bază al generației care a cucerit aurul mondial în 1974 și bronzul olimpic în 1972, Marin Dan evolua la CS Dinamo, formație aflată atunci sub tutela Ministerului de Interne. Dorința sa de a schimba echipa a fost respinsă categoric de conducerea clubului, care nu a fost dispusă să renunțe la unul dintre jucătorii importanți.

Tatăl lui Marin Dan, supus presiunilor unui general în timpul regimului comunist

Fostul handbalist susține că situația a escaladat, iar tatăl său a ajuns să fie amenințat cu o mutare disciplinară de către generalul Stelian Staicu, fost șef al Miliției în perioada comunistă. Potrivit lui Marin Dan, presiunile ar fi fost motivate de atașamentul generalului față de Dinamo și de dorința de a păstra intact lotul echipei.

În momentul în care am spus că vreau să mă duc la Universitatea București și fiind student am tot dreptul să joc la o echipă studențească, exista un punct de lege care spunea că un student, dacă a jucat trei ani la un club militarizat, nu poate pleca decât cu acordul conducerii clubului.

„Dacă nu îl convingi pe fiul dumitale...”

Clubul nu m-a dat, eu am făcut un memoriu la Anghel Alexe, șeful sportului de atunci, care l-a anunțat pe generalul Staicu, era în conducerea Ministerului. Acest general Staicu l-a chemat pe tata la sediul unde e acum IGPR, în 1966.

Într-o discuție amicală, s-a sculat de la masă și s-a dus la o hartă și i-a zis: <<Vezi harta asta? Știi unde e Sighetul Marmației?>>. Tata a bâjbâit acolo și nu a găsit-o.

I-a zis: <<Uite acolo, unde se prinde harta în cui, acolo e. Dacă nu îl convingi pe fiul dumitale să abandoneze ideea cu Universitatea București, este un loc călduț pregătit pentru tine>>. Ne-a dat de gândit, nu am vorbit cu nimeni până după 1990 și asta a fost. Se mai întâmplau și lucruri din acestea!”, a recunoscut Marin Dan, conform iamsport.ro.

