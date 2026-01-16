Naționala masculină de handbal, distrusă la debutul la Euro 2026. Înfrângere dură cu o echipă pe care o bătuse în preliminarii

România și Portugalia s-au calificat la Europeanul de handbal din aceeași grupă, lusitanii de pe primul loc, iar tricolorii din postura de cel mai bun loc 3. Cele două formații s-au întâlnit în această seară în debutul Euro 2026 și, dacă în faza preliminariilor jucătorii noștri reușiseră o victorie mare, de data aceasta nu au mișcat în fața adversarilor, pierzând cu 40-34.

Naționala condusă de George Buricea a început bine partida, conducând cu 4-2, însă handbalul modern prestat de portughezi a început să-și arate roadele. Lusitanii au reușit 6 goluri consecutive, au scris 8-4 pe tabelă, moment din care nu s-a mai pus problema câștigătoarei. Adversarii s-au distanțat chiar și la 9 goluri, pentru ca la pauză să intre în avantaj net: 23-15.

Tresăriri la reluare și pe final de partidă

La reluare, tricolorii au avut o mică tresărire de orgoliu, venind la 24-19, dar semifinalista Mondialelor de anul trecut a refăcut repede ecartul de 7-8 goluri. Încă un zvâc pe final al elevilor lui Buricea a apropiat România la 38-34, cu un minut înainte de final, pentru ca până la sfârșit lusitanii să învingă cu 40-34, un scor care nu reflectă diferența clară din teren.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Daniel Stanciuc 8, Andrei Buzle 6, Denis Vereș 4, Andras Szasz 4, Călin Dedu 3, Ionuț Nistor-Ioniță 2, Cristan Ghiță 2, Dan Racoțea 2, Sorin Grigore 1, Ștefan Cumpănici 1, Ionuț Stănescu 1.

În următoarea partidă de la Euro 2026, handbaliștii noștri par condamnați la o nouă înfrângere, urmând să întâlnească cea mai bună națională lumii în handbalul masculin, Danemarca (duminică, de la ora 21.30, ora României). Marți (ora 19.00), tricolorii vor juca ultimul meci din grupa B, contra Macedonia de Nord.

