FIFA instituie „Premiul pentru Pace”. Se bănuiește că Trump va fi primul câștigător

FIFA a anunțat înființarea unui premiu pentru pace, care va fi acordat în timpul tragerii la sorți a fazei grupelor Cupei Mondiale. Ceremonia va avea loc pe 5 decembrie, la Washington.

Premiul, numit „Premiul FIFA pentru Pace”, va „recunoaște acțiuni excepționale pentru pace”, a declarat miercuri federația mondială de fotbal.

„Într-o lume din ce în ce mai instabilă și divizată, este crucial să recunoaștem contribuția excepțională a celor care lucrează din greu pentru a pune capăt conflictelor și a uni oamenii într-un spirit de pace”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani). UEFA și FIFA nu acceptă amestecul politicului în fotbal.

FIFA a declarat că premiul va fi acordat anual „în numele fanilor fotbalului din întreaga lume”. Președintele SUA, Donald Trump, care are o relație strânsă cu Infantino, a fost exclus din cursa pentru Premiul Nobel pentru Pace, luna trecută.

Legăturile lui Trump cu FIFA sunt extinse, după cum o demonstrează numirea fiicei sale, Ivanka, în Consiliul de Administrație al unui proiect educațional de 100 de milioane de dolari, finanțat parțial din vânzarea de bilete pentru Cupa Mondială din 2026. Prin urmare, este posibil ca primul câștigător al premiului să fie chiar președintele SUA.