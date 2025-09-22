Șeful Interului face zid în jurul lui Cristi Chivu. Declarația care betonează postul românului

Vicecampioana Italiei la fotbal, formația Inter Milano, a adunat, după primele patru meciuri de campionat, o zestre de șase puncte, iar mai ales după eșecul cu Juventus Torino, scor 3-4, au apărut zvonuri privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice. Echipa, condusă de Cristian Chivu (44 de ani), care a preluat frâiele după era Simone Inzaghi (49 de ani), a avut însă un start perfect în actuala ediție de Liga Campionilor: 2-0 cu Ajax Amsterdam, în prima etapă din grupă, iar lucrurile s-au mai calmat.

După victoria de aseară cu Sassuolo, scor 2-1, președintele milanezilor, Beppe Marotta, a făcut declarații la emisiunea „Radio Anch'io Sport”, de la postul Rai Radio 1, îndemnând pe toată lumea să își păstreze echilibrul și răbdarea.

„Trebuie să avem răbdare. Suntem într-o fază foarte dificilă a campionatului; în a 3-a etapă am avut cel mai dificil meci în deplasare. Trebuie să fim foarte calmi. Odată cu schimbarea antrenorului, este firesc să avem dificultăți pe care nu le-am mai avut în anii precedenți. Etica muncii și valorile noastre vor fi suficiente pentru a ne readuce acolo unde ne dorim să fim”, a spus Marotta.

Liderul lui nerazzurrilor apreciază munca depusă de Chivu: „Suntem foarte fericiți că am lansat două talente din academia noastră de tineret, un antrenor precum Chivu și un jucător tânăr precum Esposito. Este un lucru care ne flatează foarte mult. Se spunea că marile cluburi nu au curajul să lanseze jucători tineri, dar asta s-a schimbat de câțiva ani. Jucătorii tineri reprezintă viitorul nu doar al echipelor noastre, ci sper și al echipei naționale”.