Schioarei Lindsey Vonn i-a sărit muștarul: „Nu-mi mai spuneți ce să fac”

Schioarea americană Lindsey Vonn le-a răspuns urmăritorilor săi de pe platforma X: „Nu am nevoie de permisiunea nimănui ca să fac ceea ce mă face fericită. Poate asta înseamnă să mă întorc la curse, poate nu...”.

Lindsey Vonn trece de la o stare la alta. Își anunțase intenția de a nu reveni în circuit: „Cred în imposibil”. Era noiembrie 2024.

Puțini și-ar fi imaginat că o vor revedea în Cupa Mondială de Schi Alpin după aproape șase ani. Și mai puțini ar fi pariat pe revenirea ei în fruntea clasamentului mondial. Și aproape nimeni nu s-ar fi gândit că va fi la Jocurile Olimpice Milano-Cortina din 2026, după ce și-a rupt ligamentul încrucișat cu o săptămână înainte de start.

A venit căderea dramatică de la Tofane. Șase operații pentru repararea tibiei fracturate. Vonn, încă o dată, a redus la tăcere pe toată lumea, înăbușind speculațiile despre viitorul ei. „Cine a spus că mă retrag? Îmi place schiul, nu înțeleg ce e atât de greu de înțeles”, a fost răspunsul ei pe rețelele de socializare unui utilizator care a presupus că retragerea ei era o certitudine.

Între sesiuni de sală și plimbări cu bicicleta medicinală, sportiva în vârstă de 41 de ani a clarificat pe rețelele de socializare că nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul ei în schi. „Nu, nu sunt pregătită să vorbesc despre viitorul meu în schi”, a scris Lindsey Vonn duminică.

„A fost incredibil să fiu din nou numărul 1 în lume la 41 de ani și să stabilesc noi recorduri în sportul meu, dar la vârsta mea, sunt singura care îmi poate decide viitorul. Nu am nevoie de permisiunea nimănui pentru a face ceea ce mă face fericită. Poate asta înseamnă să mă întorc la curse, poate nu. Doar timpul va spune. Vă rog să nu-mi mai spuneți ce ar trebui sau nu ar trebui să fac. Vă voi anunța când mă voi hotărî”.

În comentarii, unii au criticat-o pentru că a ales să participe la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026, acuzând-o că ia locul cuiva aflat în formă mai bună: „Un alt sportiv american ar fi trebuit să participe la Jocurile Olimpice în locul tău”.

Dar Lindsey Vonn nu a fost de acord: „Eram numărul 1 în lume. Am câștigat acel loc: de ce aș renunța vreodată la el?”.

Și reproșurile nu se termină aici. „Totul ține de ego. Recunoaște, Lindsey. Era să-ți pierzi un picior. Relaxează-te și treci peste asta”, a scris un alt utilizator.

Răspunsul, din nou, a fost unul direct: „Cred că îmi confunzi ego-ul cu bucuria. Întotdeauna am spus: îmi place schiul. Mă voi odihni când voi fi gata, mulțumesc”.