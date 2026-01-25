search
Cascadorii râsului. FCSB, distrusă de CFR Cluj în derby-ul suferinței, spune practic adio play-off-ului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După un tur șovăitor, FCSB nu se regăsește nici în acest an. Campioana a adunat deja trei înfrângeri în 2026, din tot atâtea partide: 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu CFR Cluj în Superliga și încă un 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League.

Mihai Toma, exemplu de neputință. Foto Facebook FCSB
Mihai Toma, exemplu de neputință. Foto Facebook FCSB

Înainte de startul derby-ului suferinței, FCSB era pe locul 9, cu 31 de puncte, la 4 în spatele celor de la UTA Arad, ocupanta ultimului loc din play-off. CFR Cluj urma să joace tot cu sabia deasupra capului, având 29 de puncte și situându-se un loc mai jos.

În fața a doar 5.300 de spectatori de pe Arena Națională, FCSB a început perfect, deschizând scorul după doar două minute, prin Miculescu, care a reușit să împingă în plasă din alunecare. În finalul primei reprize a început însă un alt film, Cascadorii râsului, cu fundașii campioanei drept protagoniști. CFR a întors scorul în doar 4 minute: Aliev l-a învins pe un Târnovanu total neinspirat, apoi Korenica l-a lobat pe nefericitul goal-keeper. Repriza a continuat în aceeași notă, Codrea înscriind la colțul scurt, și a continuat la fel, Duarte și Ngezana făcându-se de comedie la golul din final al lui Bililoc.

Târnovanu, scos țap ispășitor

După această partidă, Târnovanu va trece pe banca de rezerve, după cum a anunțat patronul Gigi Becali. Acesta urmează să-i lase locul lui Zima. Finanțatorul campioanei a declarat că s-a resemnat și că echipa nu poate să stea doar în trei fotbaliști, Miculescu, Cisotti și Crețu. De asemenea, antrenorii vor rămâne până la vară, când se va trage linie. 

Nu avem fundaș central, un atacant, niciun jucător de care să spui.. poate Cisotti. Noi nu avem un fotbalist. Dacă toate mingile care vin la Olaru, după ajung la adversari... Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câștigi. Și dacă făceam noi acolo 2-0, ce, se termina 2-4. Când e fotbalul haotic, și 2-0 dacă ai, și 3-0... Ei au avut 3-1, nu? Ei nu au mai jucat haotic după. Au jucat inteligent, s-au apărat. Ce titlu... Nici play-off nu cred... Bine, poate dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt 15 puncte, ce să vorbim... Da, numai Cupa mai rămâne, dar nu ai cum să o iei cu echipa asta. Noi nu avem niciun joc, e haotic” - Gigi Becali, la DigiSport
image

FCSB - CFR Cluj 1-4

Arena Națională, București

Au marcat: Miculescu (2) / Aliev (41), Korenica (45), Cordea (49), Biliboc (90+1)

