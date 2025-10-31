Scenă incredibilă. Au sărit din dubă să-l răpească, dar fotbalistul rus le-a dat o lecție atacatorilor. Tânărul i-a pus la pământ pe agresori

Totul s-a întâmplat pe insula Krestovsky, în apropierea unui magazin de lux. Câțiva indivizi îmbrăcați în negru au coborât brusc dintr-o dubă și au încercat să-l răpească pe fotbalistul Andrei Mostovoy, care se afla împreună cu prietenul său, jucătorul de hochei Alexander Grakun.

Cei doi sportivi au fost atacați pe neașteptate, iar pentru câteva momente, Andrey Mostovoy a fost imobilizat. Totuși, reacția lor rapidă i-a luat prin surprindere pe agresori, reușind astfel să scape înainte ca aceștia să-și ducă planul la capăt.

Poliția a intervenit la scurt timp după incident și a reținut patru persoane implicate în tentativă.

„Ceea ce l-a salvat a fost capacitatea sa de a analiza situația într-o fracțiune de secundă. A reușit să-i domine pe răpitori atât fizic, cât și mental, lăsându-i inconștienți. Au sfârșit prin a fugi în stare de șoc. Andrei, desigur, are picioare de aur. A reușit să scape repede!”, a spus mama lui Andrei Mostovoy, conform Marca.

La doar trei zile după această întâmplare, Andrei Mostovoy a revenit pe teren și a marcat un gol pentru Zenit Sankt Petersburg, în partida cu Dinamo Moscova, o dovadă de tărie și stăpânire de sine după momentele dramatice prin care trecuse.

Atacatorii s-au reorientat spre fiul unui politician

După ce prima lor tentativă de răpire a eșuat, atacatorii nu s-au oprit. Ținta lor următoare a fost Serghei Selegen, ginerele unui politician local cunoscut. De această dată au reușit să-l captureze și i-au cerut o răscumpărare de 10 milioane de ruble (aproximativ 110.000 de euro). Serghei, însă, le-a putut oferi doar o sumă mică, în jur de 2.000 de euro.

În momentul în care s-a făcut predarea banilor, poliția a intervenit prompt și a arestat patru dintre răpitori, iar al cincilea a fost prins la scurt timp după operațiune.

Conform declarațiilor Irinei Volk, purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații al Rusiei, cel care a organizat ambele tentative de răpire este un student în anul al doilea de facultate, originar din regiunea Leningrad. Acesta coordona acțiunile grupului prin aplicația Telegram.