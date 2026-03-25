Neymar a lipsit de la Santos ca să-și hrănească viciul timp de 24 de ore. Weekendul nebun al superstarului brazilian

Neymar, 34 de ani, face din nou valuri cu viciul său. Cunoscut jucător de poker, starul brazilian și-a făcut iarăși de cap.

Aflat în perioada de refacere și absent de la meciul susținut de echipa lui, Santos, cu Cruzeiro, scor 0-0, starul a decis să nu fie alături de colegi, dedicându-se jocului de cărți.

După cum susține Leo Dias, un reporter brazilian cunoscut, cu aproape două milioane de urmăritori pe X, Neymar a fost implicat la finalul săptămânii trecute într-o serie de turnee de poker care l-au ținut activ vreme de 24 de ore.

Competiția a început vineri, a continuat sâmbătă, iar duminică a ținut de la ora 14:00 la orele 23:00.

Taxa de înscriere la turneu a fost de 5.000 de euro, iar în caz de eliminare exista posibilitatea unui re-entry plătind o altă sumă.

Pentru Neymar, procedura a fost aplicată de patru ori pe durata zilei de sâmbătă. Seara a pierdut tot, iar a doua zi a intrat la masă o singură dată.

Neymar, cel mai bun marcator din istoria Braziliei - cu 79 de goluri, n-a fost convocat de selecționerul italian Carlo Ancelotti, 66 de ani, pentru meciurile amicale cu Franța și cu Croația, ultimele înainte de Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.