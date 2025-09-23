Niciun an fără scandal la „Balonul de Aur”. Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé (28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur” 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Performanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasament.

Francezul Ousmane Dembélé a primit „Balonul de Aur” la cea de-a 69-a ediție a celui mai râvnit trofeu individual din fotbal, devansându-l pe spaniolul Lamine Yamal (18 ani, Barcelona).

Dembélé a fost recompensat pentru sezonul său extraordinar avut la PSG. Brazilianul Ronaldinho, fost la PSG și la Barcelona, i-a înmânat trofeul, la ceremonia de luni seară de la Théâtre Chatelet din Paris. Anul acesta nu au existat surprize, precum în 2024, când spaniolul Rodri (Manchester City) i-a „suflat” trofeul lui Vinicius (Real Madrid). A fost motivul pentru care Real Madrid a boicotat gala.

Francezul Ousmane Dembélé i-a lăsat în urmă pe Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah, Raphinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma și pe Nuno Mendes​.

Premiul „Kopa” pentru catalan

Lamine Yamal a ieșit pe locul doi în ierarhia finală a „Balonului de Aur”. Fenomenul de la Barça, care a câștigat La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei, a fost trans în spate de faptul că nu a prins finala Ligii Campionilor, cedând în fața italienilor de la Inter Milano în semifinale. Yamal n-a rămas însă cu mâna goală. FIFA l-a onorat cu premiul „Kopa” pentru cel mai bun jucător U21 al anului. Distincție pe care extrema o câștigă pentru a doua oară consecutiv. O premieră!

La fel ca în 2024, cel care a pierdut lasă în urmă frustrare. Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu a primit bine înfrângerea fiului său în fața lui Dembele. Potrivit cotidianului Marca, după ce a aflat că atacantul lui PSG este câștigătorul, Nasraoui s-a oprit în zona jurnaliștilor spanioli și le-a declarat: „Anul viitor e al nostru”.

Ulterior, pe măsură ce minutele treceau, furia lui a crescut și a dat frâu liber frustrării într-o intervenție la „El Chiringuito TV”. „Cred că e cel mai rău... Nu o să spun jaf, ci daune morale aduse unei ființe umane”, și-a început tatăl lui Lamine discursul.

Apoi a înșirat motivele pentru care el consideră că atacantul Barcelonei ar fi trebuit să plece de la gală cu „Balonul”: „Cred că Lamine Yamal este de departe cel mai bun jucător din lume, la o diferență uriașă. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume. Cred că nu are rivali”.

În final, a tras concluzia. „Lamine este Lamine Yamal, trebuie să spunem că s-a întâmplat ceva foarte ciudat aici”, a comentat el, înainte de a face aceeași promisiune pe care o făcuse deja imediat după plecarea de la gală: „Anul viitor, Balonul de Aur va fi spaniol”.