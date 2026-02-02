search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Jocurile Olimpice de Iarnă și-au deschis porțile. Satul Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a unei gări

0
0
Publicat:

Cu patru zile înainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice (6–22 februarie) a avut loc inaugurarea Satului Olimpic de la Milano. Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se vor deschide oficial pe 6 februarie, însă unele sporturi vor începe competiția încă de pe 4 și 5 februarie, așa cum este cazul curlingului, hocheiului pe gheață și al snowboardingului.

Sportivii se fotografiază cu cercurile olimpice FOTO gazzetta.it
Sportivii se fotografiază cu cercurile olimpice FOTO gazzetta.it

O parte a sportivilor participanți au sosit deja în Italia, iar luni Satul Olimpic din Milano, care va găzdui 1.500 de sportivi și membri ai echipelor în perioada 6–22 februarie, a fost inaugurat de către președinta Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry.

Pentru că este ediția cu cea mai mare întindere ca suprafață, pe lângă Satul Olimpic din Milano mai este unul temporar și la Cortina d'Ampezzo, unde se vor caza 1.100 de sportivi și oficiali.

De asemenea, vor exista centre de cazare, de data aceasta în hoteluri deja existente, la Anterselva și Bormio, fiecare găzduind 400 de participanți. La Livigno vor fi 1.000, iar la Predazzo, peste 900 de persoane vor fi cazate într-o școală a Poliției Financiare italiene, care a fost renovată pentru Jocurile Olimpice. Aceasta va fi returnată poliției la sfârșitul competițiilor, completată cu două pavilioane noi.

Organizatorii s-au confruntat cu diverse critici în ultima perioadă, mai ales după ce s-a constatat că nu sunt gata cu pregătirile de infrastructură. Cu toate acestea, Kirsty Coventry, președinta CIO, a dat asigurări că toate problemele vor fi rezolvate până la începerea competițiilor. „Se lucrează din greu, suntem exact unde ar trebui să fim”, a spus cea care conduce forul olimpic de anul trecut.

În Milano, nemulțumirile s-au concentrat asupra patinoarului Santagiulia, o arenă cu 15.300 de locuri, care a suferit întârzieri la începerea lucrărilor și un progres lent al construcției. Arena a fost testată doar parțial în ianuarie, în timpul competițiilor interne, găzduind un număr limitat de spectatori.

Ediția din acest an marchează și revenirea mult așteptată a jucătorilor din NHL la competiția olimpică pentru prima dată din 2014, un impuls major pentru turneul masculin de hochei pe gheață și una dintre atracțiile principale ale competiției.

Noul Sat Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a gării Porta Romana, cuprinde șase blocuri. După Jocurile Olimpice, cartierul va deveni o zonă rezidențială permanentă pentru studenți, oferind 1.700 de locuri de cazare subvenționate, incluzând bucătării comune, extrem de necesare într-un oraș cu șase universități și cu o ofertă redusă de locuințe la prețuri accesibile.

Conform AP, sportivii erau deja în Satul Olimpic când a avut loc ceremonia de inaugurare, fiecare dintre țările participante personalizându-și locuința temporară prin afișarea steagurilor. Sportivii au tot ce le trebuie în interiorul Satului Olimpic, de la mâncare până la distracții.

Sportivii iau masa într-un centru de alimentație administrat de furnizori italieni, care oferă o gamă variată de preparate locale sănătoase. Prânzul de duminică a inclus pui, porc și curcan, precum și o varietate de pește, inclusiv două tipuri de somon și merluciu.

Specialitățile italiene, precum pastele, puteau fi servite cu sos roșu sau ragu de carne. De asemenea, erau disponibile pizza și focaccia, precum și opțiuni fără gluten. Barurile cu salate includeau leguminoase și nuci, se arată în relatarea AP.

La sosire, sportivii primesc gratuit un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Flip7, în ediție specială, decorat cu lauri olimpici, destinat exclusiv concurenților.

Aproape 3.000 de sportivi vor evolua la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina în 16 discipline sportive (schi alpin, biatlon, bob, schi fond, curling, patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză short-track, schi freestyle, hochei pe gheață, sanie, combinată nordică, skeleton, sărituri cu schiurile, schi montan, snowboard).

România are o delegație de 29 de sportivi.

Schi-alpinism, disciplina care debutează la Olimpiadă

Schi-alpinismul își face debutul olimpic. Au fost alese probele de sprint masculin și feminin, precum și ștafeta mixtă. Debutul său olimpic la Milano-Cortina 2026 are loc pe celebra pârtie Stelvio din Bormio, patria vitezei în schiul alpin. Disciplina a crescut semnificativ la nivel mondial în ultimii ani: există acum 38 de federații naționale afiliate. Primele Campionate Mondiale bienale de schi-alpinism au avut loc în 2002 în Franța, o țară cu o mare tradiție, alături de Elveția și Italia, una dintre națiunile de top din lume în acest sport, cu mai multe succese internaționale în competiții majore în ultimul deceniu. Schi-alpinismul a făcut parte din programul Jocurilor Olimpice de Tineret de la Lausanne din 2020. Cupa Mondială constă în minimum cinci probe. La masculin, ultimele trei Cupe Mondiale au fost câștigate de francezul Thibaut Anselmet, în timp ce la feminin, franțuzoaica Emily Harrop a dominat.

Sprintul constă într-o urcare și o coborâre. Secțiunea în urcare este formată din trei faze. Sportivii încep cu skin-urile atașate, pe care apoi trebuie să le scoată în prima fază, împreună cu schiurile, pentru a aborda o secțiune pe jos cu trepte. Sportivii trebuie să își pună skin-urile la loc pentru a ajunge pe vârf, unde își scot din nou skin-urile, înainte de a aborda secțiunea de coborâre și a ajunge la linia de sosire. Cursa constă în mai multe sesiuni eliminatorii până la finală, care acordă medaliile. Durata tipică a acestei curse este de aproximativ 3,5 minute per sesiune. Ștafeta mixtă, pe de altă parte, constă în două secțiuni în urcare plus o secțiune pe jos cu schiurile prinse de rucsac pentru fiecare secțiune în urcare și două secțiuni în coborâre.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
observatornews.ro
image
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
U-turn la semafor în 2026: când ai voie, când nu și cum interpretezi săgețile verzi
playtech.ro
image
Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai mult pentru că e mai deșteaptă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea