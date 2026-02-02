Jocurile Olimpice de Iarnă și-au deschis porțile. Satul Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a unei gări

Cu patru zile înainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice (6–22 februarie) a avut loc inaugurarea Satului Olimpic de la Milano. Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se vor deschide oficial pe 6 februarie, însă unele sporturi vor începe competiția încă de pe 4 și 5 februarie, așa cum este cazul curlingului, hocheiului pe gheață și al snowboardingului.

O parte a sportivilor participanți au sosit deja în Italia, iar luni Satul Olimpic din Milano, care va găzdui 1.500 de sportivi și membri ai echipelor în perioada 6–22 februarie, a fost inaugurat de către președinta Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry.

Pentru că este ediția cu cea mai mare întindere ca suprafață, pe lângă Satul Olimpic din Milano mai este unul temporar și la Cortina d'Ampezzo, unde se vor caza 1.100 de sportivi și oficiali.

De asemenea, vor exista centre de cazare, de data aceasta în hoteluri deja existente, la Anterselva și Bormio, fiecare găzduind 400 de participanți. La Livigno vor fi 1.000, iar la Predazzo, peste 900 de persoane vor fi cazate într-o școală a Poliției Financiare italiene, care a fost renovată pentru Jocurile Olimpice. Aceasta va fi returnată poliției la sfârșitul competițiilor, completată cu două pavilioane noi.

Organizatorii s-au confruntat cu diverse critici în ultima perioadă, mai ales după ce s-a constatat că nu sunt gata cu pregătirile de infrastructură. Cu toate acestea, Kirsty Coventry, președinta CIO, a dat asigurări că toate problemele vor fi rezolvate până la începerea competițiilor. „Se lucrează din greu, suntem exact unde ar trebui să fim”, a spus cea care conduce forul olimpic de anul trecut.

În Milano, nemulțumirile s-au concentrat asupra patinoarului Santagiulia, o arenă cu 15.300 de locuri, care a suferit întârzieri la începerea lucrărilor și un progres lent al construcției. Arena a fost testată doar parțial în ianuarie, în timpul competițiilor interne, găzduind un număr limitat de spectatori.

Ediția din acest an marchează și revenirea mult așteptată a jucătorilor din NHL la competiția olimpică pentru prima dată din 2014, un impuls major pentru turneul masculin de hochei pe gheață și una dintre atracțiile principale ale competiției.

Noul Sat Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a gării Porta Romana, cuprinde șase blocuri. După Jocurile Olimpice, cartierul va deveni o zonă rezidențială permanentă pentru studenți, oferind 1.700 de locuri de cazare subvenționate, incluzând bucătării comune, extrem de necesare într-un oraș cu șase universități și cu o ofertă redusă de locuințe la prețuri accesibile.

Conform AP, sportivii erau deja în Satul Olimpic când a avut loc ceremonia de inaugurare, fiecare dintre țările participante personalizându-și locuința temporară prin afișarea steagurilor. Sportivii au tot ce le trebuie în interiorul Satului Olimpic, de la mâncare până la distracții.

Sportivii iau masa într-un centru de alimentație administrat de furnizori italieni, care oferă o gamă variată de preparate locale sănătoase. Prânzul de duminică a inclus pui, porc și curcan, precum și o varietate de pește, inclusiv două tipuri de somon și merluciu.

Specialitățile italiene, precum pastele, puteau fi servite cu sos roșu sau ragu de carne. De asemenea, erau disponibile pizza și focaccia, precum și opțiuni fără gluten. Barurile cu salate includeau leguminoase și nuci, se arată în relatarea AP.

La sosire, sportivii primesc gratuit un telefon pliabil Samsung Galaxy Z Flip7, în ediție specială, decorat cu lauri olimpici, destinat exclusiv concurenților.

Aproape 3.000 de sportivi vor evolua la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina în 16 discipline sportive (schi alpin, biatlon, bob, schi fond, curling, patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză short-track, schi freestyle, hochei pe gheață, sanie, combinată nordică, skeleton, sărituri cu schiurile, schi montan, snowboard).

România are o delegație de 29 de sportivi.

Schi-alpinism, disciplina care debutează la Olimpiadă

Schi-alpinismul își face debutul olimpic. Au fost alese probele de sprint masculin și feminin, precum și ștafeta mixtă. Debutul său olimpic la Milano-Cortina 2026 are loc pe celebra pârtie Stelvio din Bormio, patria vitezei în schiul alpin. Disciplina a crescut semnificativ la nivel mondial în ultimii ani: există acum 38 de federații naționale afiliate. Primele Campionate Mondiale bienale de schi-alpinism au avut loc în 2002 în Franța, o țară cu o mare tradiție, alături de Elveția și Italia, una dintre națiunile de top din lume în acest sport, cu mai multe succese internaționale în competiții majore în ultimul deceniu. Schi-alpinismul a făcut parte din programul Jocurilor Olimpice de Tineret de la Lausanne din 2020. Cupa Mondială constă în minimum cinci probe. La masculin, ultimele trei Cupe Mondiale au fost câștigate de francezul Thibaut Anselmet, în timp ce la feminin, franțuzoaica Emily Harrop a dominat.

Sprintul constă într-o urcare și o coborâre. Secțiunea în urcare este formată din trei faze. Sportivii încep cu skin-urile atașate, pe care apoi trebuie să le scoată în prima fază, împreună cu schiurile, pentru a aborda o secțiune pe jos cu trepte. Sportivii trebuie să își pună skin-urile la loc pentru a ajunge pe vârf, unde își scot din nou skin-urile, înainte de a aborda secțiunea de coborâre și a ajunge la linia de sosire. Cursa constă în mai multe sesiuni eliminatorii până la finală, care acordă medaliile. Durata tipică a acestei curse este de aproximativ 3,5 minute per sesiune. Ștafeta mixtă, pe de altă parte, constă în două secțiuni în urcare plus o secțiune pe jos cu schiurile prinse de rucsac pentru fiecare secțiune în urcare și două secțiuni în coborâre.