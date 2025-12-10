Inter Milano, înfrângere dureroasă în Liga Campionilor. Chivu s-a abținut cu greu, după ce a fost răpus de Liverpool la spartul târgului

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă dramatic de Liverpool cu scorul de 1-0, marți seara, pe San Siro, în etapa a șasea a Ligii Campionilor la fotbal.

Dominik Szoboszlai (88 - penalty) a marcat singurul gol al partidei, lovitura de pedeapsă, contestată de nerazzurri, fiind acordată pentru o ținere ușoară a lui Florian Wirtz de către Alessandro Bastoni, după ce Felix Zwayer a consultat arbitrajul video.

„Penalty-ul? Comentez puțin deciziile arbitrilor. Trebuie să luptăm și împotriva nedreptăților”, a comentat Chivu, 45 de ani, la final. Românul a părut că se abține cu greu, în timp ce italienii au comentat că lovitura de la 11 metri a fost una inventată.

Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico, la Madrid.

Eșec pentru Chelsea la Bergamo

FC Barcelona a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu 2-1. Oaspeții au condus la pauză, prin golul lui Ansgar Knauff (21), dar catalanii au reușit să întoarcă scorul grație dublei reușite de fundașul Jules Kounde (50, 53).

Chelsea, care în etapa precedentă a dispus de FC Barcelona cu 3-0, s-a înclinat neașteptat la Bergamo, 1-2 cu Atalanta. Londonezii au marcat primii, prin brazilianul Joao Pedro (25), dar gazdele au făcut o repriză secundă mai bună și au câștigat prin golurile semnate de Gianluca Scamacca (55) și Charles De Ketelaere (83).

PSV Eindhoven, cu atacantul român Dennis Man pe teren din minutul 59, a cedat cu 2-3 în fața formației Atletico Madrid, chiar pe Philips Stadion. Guus Til (10) a deschis scorul pentru campioana Olandei, dar echipa antrenată de Diego Simeone a înscris de trei ori, prin Julian Alvarez (37), David Hancko (52) și Alexander Soerloth (56). Americanul Ricardo Pepi (85) a închis tabela.

Trupa lui Drăgușin, succes la scor

Tottenham Hotspur, fără Radu Drăgușin, s-a impus la scor de forfait în fața cehilor de la Slavia Praga, 3-0, la Londra. Scorul a fost deschis de autogolul lui David Zima (26), după care două penalty-uri au conturat victoria gazdelor, fiind transformate de Mohammed Kudus (50) și de Xavi Simons (79).

Olympique Marseille a câștigat pe terenul campioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu 3-0. Brazilianul Igor Paixao (15) și Mason Greenwood (41, 58) au adus victoria echipei din Hexagon. Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de israelianul Anan Khalaili (5, 71). Union a reușit să mai înscrie de două ori, dar ambele goluri au fost anulate.

AS Monaco s-a impus la limită cu Galatasaray Istanbul, 1-0, prin reușita americanului Folarin Balogun (68). Monegascii au ratat un penalty prin Denis Zakaria (51).

Rezultatele de marți, din etapa a șasea a Ligii Campionilor:

Kairat Almatî - Olympiakos Pireu 0-1

Gelson Martins 73.

Bayern Munchen - Sporting Lisabona 3-1

Serge Gnabry 65, Lennart Karl 69, Jonathan Tah 77, respectiv Joshua Kimmich (autogol) 54.

AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1-0

Folarin Balogun 68.

Denis Zakaria (Monaco) a ratat un penalty în min. 51 (a apărat Ugurcan Cakir).

Atalanta Bergamo - Chelsea Londra 2-1

Gianluca Scamacca 55, Charles De Ketelaere 83, respectiv Joao Pedro 25.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-1

Jules Kounde 50, 53, respectiv Ansgar Knauff 21.

Inter Milano - Liverpool 0-1

Dominik Szoboszlai 88 - penalty.

PSV Eindhoven - Atletico Madrid 2-3

Guus Til 10, Ricardo Pepi 85, respectiv Julian Alvarez 37, David Hancko 52, Alexander Soerloth 56.

Tottenham Hotspur - Slavia Praga 3-0

David Zima (autogol) 26, Mohammed Kudus 50 - penalty, Xavi Simons 79 - penalty.

Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille 2-3

Anan Khalaili 5, 71, respectiv Igor Paixao 15, Mason Greenwood 41, 58.

Miercuri vor avea loc meciurile Qarabag FK - Ajax, Villarreal - FC Copenhaga (ambele de la 19:45), Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen - Newcastle United, Benfica - Napoli, Borussia Dortmund - Bodo/Glimt, FC Bruges - Arsenal, Juventus - FC Pafos, Real Madrid - Manchester City (toate de la 22:00)/

Clasament

1 Arsenal 5 5 0 0 14-1 15

2 Bayern Munchen 6 5 0 1 18-7 15

3 Atalanta 6 4 1 1 8-6 13

4 Paris Saint-Germain 5 4 0 1 19-8 12

5 Inter Milano 6 4 0 2 12-4 12

6 Real Madrid 5 4 0 1 12-5 12

7 Atletico Madrid 6 4 0 2 15-12 12

8 Liverpool 6 4 0 2 11-8 12

9 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 13-7 11

10 Borussia Dortmund 5 3 1 1 17-11 10

11 Chelsea 6 3 1 2 13-8 10

12 Manchester City 5 3 1 1 10-5 10

13 Sporting Lisabona 6 3 1 2 12-8 10

14 FC Barcelona 6 3 1 2 14-11 10

15 Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9

16 Olympique Marseille 6 3 0 3 11-8 9

17 Galatasaray 6 3 0 3 8-8 9

18 AS Monaco 6 2 3 1 7-8 9

19 PSV Eindhoven 6 2 2 2 15-11 8

20 Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8

21 Qarabag FK 5 2 1 2 8-9 7

22 Napoli 5 2 1 2 6-9 7

23 Juventus 5 1 3 1 10-10 6

24 FC Pafos 5 1 3 1 4-7 6

25 Union Saint-Gilloise 6 2 0 4 7-15 6

26 Olympiakos Pireu 6 1 2 3 6-13 5

27 FC Bruges 5 1 1 3 8-13 4

28 Athletic Bilbao 5 1 1 3 4-9 4

29 FC Copenhaga 5 1 1 3 7-14 4

30 Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8-16 4

31 Benfica 5 1 0 4 4-8 3

32 Slavia Praga 6 0 3 3 2-11 3

33 Bodo/Glimt 5 0 2 3 7-11 2

34 Villarreal 5 0 1 4 2-10 1

35 Kairat Almatî 6 0 1 5 4-15 1

36 Ajax 5 0 0 5 1-16 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.