Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se ceartă pe o barcă. Impresara i-ar fi falsificat semnătura fostului soț

Impresara Anamaria Prodan și antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf s-au certat din nou, miercuri seară, la televizor. Disputa celor doi foști soți a avut loc la postul România TV și a avut ca miză o barcă.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, care s-au separat oficial în luna noiembrie, au ajuns la Poliție de la o barcă. Anamaria susține că obiectul îi aparținea și l-a vândut. Laurențiu acuză că i-a fost falsificată semnătura pe contractul de vânzare-cumpărare.

„Ei au făcut actul în februarie 2025, la o zi după ce eu am avut meci în Tunisia. Nu am fost acolo, nu i-am dat consimțământul. Nu a vorbit cu mine, nu am fost niciodată de acord să vând barca”, acuză Laurențiu Reghecampf, liber de contract în acest moment.

„Ea a vândut barca unui băiat cu un act de vânzare-cumpărare unde semnează ea pentru mine. Eu am lăsat barca acasă, cât timp am avut garaj. Când ea a demolat garajul, am zis că o iau să o duc undeva. E pe numele meu. Mi-a zis că barca e la Sebeș, e nu-știu-unde.

„Am sunat la 112”

Am găsit barca acum câteva săptămâni pe lac, la Snagov. Am sunat la 112, altfel nu puteam proceda. Nu puteam lua barca altfel de la un om, decât să ne luăm la bătaie. Băiatul respectiv a adus un act de vânzare-cumpărare. Era și semnătura mea acolo. Scrie Laurențiu Reghecampf, era și semnătura mea făcută acolo. Nu e falsificată, eu eram în Tunisia.

După ce am terminat tot, a apărut Anamaria. Băiatul a zis că nu mai vrea barca, o dă înapoi. Le-am zis celor de la poliție să sigileze barca. Am făcut procesul verbal, a rămas să ne vedem la poliție a doua zi. Domnul de la Poliție a hotărât să îi dea barca acelui băiat, cum ar fi cumpărător de bună-credință”, a transmis Reghecampf.

„Am semnat eu, Anamaria Prodan, în locul lui Laurențiu”

Moderatotul Victor Ciutacu a citit un mesaj primit de la Anamaria: „Cu acceptul lui și cu martori am semnat. Am semnat eu, Anamaria Prodan, în locul lui Laurențiu. Noi așa semnăm toți, «Reghe», așa a fost în familia mea”.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial. Antrenorul are o nouă parteneră de viață, pe Corina, în timp ce impresara trăiește o poveste de dragoste cu boxerul Ronald Gavril.