Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
Un jucător de tenis din Top 20, pârât că le trimite mesaje rusoaicelor din circuit. Fosta iubită a lui Sinner i-a pus diagnosticul: „E disperat”

Publicat:

Rusoaica Anna Kalinskaya (26 de ani, 32 WTA), alături de care Sorana Cîrstea (35 de ani, 56 WTA) a câștigat titlul la dublu la Mastersul 1.000 de la Madrid, a făcut publică tentativa de abordarea venită din partea jucătorului danez Holger Rune (22 de ani, 11 ATP).

Anna, dreapta, preferă îmbrățișarea venită de la Sorana
Anna, dreapta, preferă îmbrățișarea venită de la Sorana

După rusoaica Veronica Kudermetova (28 de ani, 7 WTA), și Anna Kalinskaya, fosta iubită a lui Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), a dezvăluit că a primit mesaje de la nordic pe rețelele de socializare.

Anna a mărturisit totul într-un podcast și l-a criticat pe tânărul Holger: „Mi-a trimis vreo 10 mesaje... Dar poate e doar puțin disperat”.

Apoi, a fost mai dură: „Le trimite mesaje tuturor. Am impresia că are o părere foarte bună despre el sau poate pur și simplu face aceste lucruri fără să se gândească prea mult...”.

Declarațiile au fost făcute către jurnalista Anna Chakvedtadze, în cadrul podcastului „First and Red”.

Primeam mai multe cereri de întâlniri, poate pentru că eram cu câțiva ani mai tânără. În fine, recent, un tip mi-a trimis mesaje de 10 ori, înainte să renunțe...”, a adăugat rusoaica.

„Nu e singurul care face asta”

De acolo, inevitabila întrebare a jurnalistei, apoi Kalinskaya nu s-a mai putut abține: „Da, e a fost din nou Rune. Trimite mesaje tuturor: mi-a trimis vreo 10, apoi a dispărut”, a concluzionat rusoaica înainte de a adăuga: „Dar, trebuie să spun că nu e singurul care face așa ceva”.

Înaintea Annei, Veronica Kudermetova a răspuns la numeroasele mesaje ale lui Rune: „Uită-te pe Instagram... Am un soț”.

Pe teren, lucrurile nu merg mult mai bine pentru Holger. Jucătorul a fost eliminat de la US Open în runda a doua, după ce a pierdut în cinci seturi în fața neamțului Struff. Sezonul său, la nivel de Grand Slam, nu a fost cel mai bun.

Acum două luni, la Wimbledon, și-a luat rămas bun de la competiție încă de la debut, pierzând în fața chilianului Jarry, după ce a avut un avantaj de două seturi.

Singurul succes din 2025 a venit la Barcelona. De Paște, a triumfat la turneul ATP 500, învingându-l pe Alcaraz în finală. 

Sport

