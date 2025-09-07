LIVETEXT / Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala de la US Open 2025. Președintele Donald Trump este prezent în tribune

Cei mai buni jucători de tenis din acest moment se înfruntă duminică seară, de la ora 21.30, în finala ultimului turneu de Grand Slam al anului. Meciul are loc la Flushing Meadows. După Roland Garros și Wimbledon, aceasta va fi a treia finală de Grand Slam din 2025 între cei doi, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP).

JANNIK SINNER - CARLOS ALCARAZ 1-3 / LIVE

SETUL 1

Spaniolul a început finala la primire și a făcut primul break, pe care l-a consolidat cu serviciul.

Imnul național al SUA a fost intonat a cappella de un oficial. Când președintele Trump a apărut pe ecranele gigantice ale stadionului, din tribune au izbucnit câteva huiduieli. Stadionul Arthur Ashe, cu cele 23.771 de locuri ale sale, este sold-out.

Președintele SUA, Donald Trump, este prezent în tribunele stadionului Arthur Ashe, în loja unei companii sponsor.

Sinner, în ultimele zile, a recunoscut că nu a fost deosebit de mulțumit de serviciul său. Italianul știe că trebuie să-și îmbunătățească procentul de prim serviciu în finala împotriva lui Alcaraz: în rundele anterioare, media a fost de 56%, comparativ cu 63% pentru spaniol, care a permis doar nouă mingi de break, mai puțin de o treime față de Jannik (31). Ibericul și-a pierdut doar de două ori serviciul în tot turneul.

În rundele anterioare, Sinner a rezistat 13 ore și 33 de minute în acest US Open, pierzând două seturi (împotriva lui Shapovalov și Auger-Aliassime). Alcaraz a avut un timp de mai puțin de 12 ore, exact 11 ore și 56 de secunde, fără a ceda niciun set în rundele anterioare.

Sinner s-a antrenat normal astăzi, chiar forțându-și serviciul, după disconfortul abdominal pe care l-a suferit în timpul semifinalei împotriva lui Auger-Aliassime, care a necesitat fizioterapie.

US Open este turneul cu cele mai mari premii în bani, datorită unei creșteri de 20% față de anul trecut. Câștigătorul primește 5 milioane de dolari, în timp ce finalistul asigură 2,5 milioane de dolari.

US Open oferă 2.000 de puncte pentru câștigător și 1.300 de puncte pentru finalistul clasamentului ATP. Dacă va câștiga, Alcaraz l-ar depăși pe Sinner în clasamentul mondial, ajungând la 11.540 de puncte, față de 10.780 ale italianului. Dacă va păstra titlul din 2024, însă, Jannik și-ar menține conducerea în clasament cu 11.480 de puncte, față de 10.840 ale spaniolului. 19:04

Alcaraz are un avans de 9-5 în toate întâlnirile anterioare din circuitul profesionist. Finala de la Cincinnati, în care Sinner s-a retras, Alcaraz conducând cu 5-0 în primul set, este, de asemenea, luată în considerare oficial. La Wimbledon, italianul pusese capăt seriei de cinci victorii consecutive a spaniolului.