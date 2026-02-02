search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusul pe care nu-l suportă nimeni la PSG, ridicat în slăvi de antrenor: „Cel mai bun portar pe care l-am antrenat vreodată”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

PSG a trecut duminică seară cu 2-1 de Strasbourg, „satelistul” echipei engleze Chelsea în Franța, și s-a distanțat la două puncte de a doua clasată, Lens, după 20 de etape scurse în Hexagon. La scorul de 0-0, gazdele de la Strasbourg au ratat un penalty.

Matvei Sofonov evoluează excelent sun presiune FOTO EPA
Matvei Sofonov evoluează excelent sun presiune FOTO EPA

Lovitura de la punctul cu var a fost, de fapt, parată de rusul Matvei Safonov, care a blocat al cincilea penalty la rând. Iar asta i-a smuls spaniolului Luis Enrique, antrenorul campioanei Europei, declarația: „Este cel mai bun portar de penalty-uri pe care l-am antrenat vreodată”.

Un afront la adresa lui Chevalier, actualul gardian titular, dar și la adresa italianului Gianluigi Donnarumma, plecat între timp la Manchester City.

Safonov, care a ajuns la Paris acum un an și jumătate, parase înainte patru penalty-uri împotriva lui Flamengo, în decembrie 2025, asigurând prima Cupă Intercontinentală din istoria clubului PSG. Și-a confirmat ieri isprava în campionat, blocând șutul lui Panichelli de la Strasbourg.

Safonov este lider în Europa la acest capitol, cu cinci parade consecutive la penalty-uri. Lucho, care l-a lăsat pe bancă pe francezul Chevalier, a afirmat la finalul jocului din Alsacia: „În cariera mea, cred că am avut mulți portari care sunt buni la penalty-uri, dar Safonov este cel mai bun dintre toți la a înțelege unde să se arunce, unde va șuta executantul. Este o calitate foarte importantă”.

Sofonov este văzut ca un intrus în vestiarul parizienilor și de către ucraineanul Zabarnîi, care a cerut alungarea rusului, în contextul războiului declanșat de Putin. Însă portarul se menține pe poziții și face minuni între buturi, atunci când este folosit.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
observatornews.ro
image
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care ”uită” să dea jos zăpada de pe mașină. Sancțiunile din Codul Rutier în 2026 dacă circuli așa în trafic
playtech.ro
image
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele următoare”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințul Harry, ianuarie 2026, Profimedia (2) jpg
Detaliul straniu pe care l-au observat fanii regali la Prințul Harry. Răutatea gratuită s-a întors împotriva lui?
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea