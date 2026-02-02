Rusul pe care nu-l suportă nimeni la PSG, ridicat în slăvi de antrenor: „Cel mai bun portar pe care l-am antrenat vreodată”

PSG a trecut duminică seară cu 2-1 de Strasbourg, „satelistul” echipei engleze Chelsea în Franța, și s-a distanțat la două puncte de a doua clasată, Lens, după 20 de etape scurse în Hexagon. La scorul de 0-0, gazdele de la Strasbourg au ratat un penalty.

Lovitura de la punctul cu var a fost, de fapt, parată de rusul Matvei Safonov, care a blocat al cincilea penalty la rând. Iar asta i-a smuls spaniolului Luis Enrique, antrenorul campioanei Europei, declarația: „Este cel mai bun portar de penalty-uri pe care l-am antrenat vreodată”.

Un afront la adresa lui Chevalier, actualul gardian titular, dar și la adresa italianului Gianluigi Donnarumma, plecat între timp la Manchester City.

Safonov, care a ajuns la Paris acum un an și jumătate, parase înainte patru penalty-uri împotriva lui Flamengo, în decembrie 2025, asigurând prima Cupă Intercontinentală din istoria clubului PSG. Și-a confirmat ieri isprava în campionat, blocând șutul lui Panichelli de la Strasbourg.

Safonov este lider în Europa la acest capitol, cu cinci parade consecutive la penalty-uri. Lucho, care l-a lăsat pe bancă pe francezul Chevalier, a afirmat la finalul jocului din Alsacia: „În cariera mea, cred că am avut mulți portari care sunt buni la penalty-uri, dar Safonov este cel mai bun dintre toți la a înțelege unde să se arunce, unde va șuta executantul. Este o calitate foarte importantă”.

Sofonov este văzut ca un intrus în vestiarul parizienilor și de către ucraineanul Zabarnîi, care a cerut alungarea rusului, în contextul războiului declanșat de Putin. Însă portarul se menține pe poziții și face minuni între buturi, atunci când este folosit.