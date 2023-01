Ruse, la doi pași de trofeul Australian Open, la dublu: Gabriela și-a asigurat un cec uriaș

Gabriela Ruse (25 de ani, 131 WTA) a încheiat socotelile cu proba de simplu de la Australian Open 2023, în turul II al calificărilor, după o înfrângere scurtă, 5-7, 3-6, cu Selena Janicievic (185 WTA). Paradoxal, a ieșit și ceva bun după acest eșec: Gabriela și-a concentrat energia asupra probei de dublu, alături de partenera ei, Marta Kostyuk (Ucraina, 20 de ani, 61 WTA la simplu). Iar perechea româno-ucraineană face furori, la Melbourne.

Ruse și Kostyuk au înregistrat până acum patru victorii pe tabloul de dublu, cedând câte un set în turul II și în sferturi. În ultima partidă, disputată în noaptea de marți spre miercuri, Gabriela și Marta au trecut de perechea formată din Storm Hunter / Elise Mertens, după un meci dur, de 2 ore și 30 de minute: 7-6, 2-6, 6-4.

În semifinale însă, urmează o misiune cu adevărat infernală pentru Ruse și Kostyuk. Pentru că aici, ele vor da de cea mai bună pereche de dublu din lumea tenisului feminin, formată din cehoaicele Katerina Siniakova și Barbora Krejcikova. Cele două ocupă primele două poziții în clasamentul mondial de dublu. Prin comparație, în această ierarhie, Ruse ocupă poziția 89 WTA, iar Kostyuk e pe 38 WTA.

Pentru parcursul lor de până acum la Australian Open 2023, proba de dublu, Ruse și Kostyuk și-au asigurat un cec uriaș, în valoare de 141.032 de dolari americani. Așa că, indiferent de rezultatul semifinalei, șederea lor, la Melbourne, a fost una extrem de profitabilă. Mai departe, finalistele Australian Open, la dublu, vor primi 248.485 de dolari americani, în timp ce perechea care va lua trofeul va primi 466.748 de dolari.

Prin prezența în semifinalele Australian Open 2023, Gabriela Ruse a realizat cel mai bun rezultat din cariera ei de până acum, la dublu, la un turneu major. Ea mai are un sfert de finală, atins la French Open 2022, plus un sfert la US Open 2021.