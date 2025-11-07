search
Rugby-ul, scut împotriva bullying-ului și consumului de vicii. Federația sprijină inițiativa Ministerului de Interne, alături de Primăria Sectorului 2

0
0
Publicat:

Federația Română de Rugby s-a implicat în campania „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, inițiată de Ministerul Afacerilor Interne.

„Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, proiect inițiat de MAI Foto/Rugby România
„Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, proiect inițiat de MAI Foto/Rugby România

Proiectul urmărește să încurajeze tinerii să practice sportul ca pe o alternativă sănătoasă la comportamentele de risc, precum violența în școli, bullying-ul sau consumul de alcool, tutun și substanțe psihoactive.

Parteneriatul este susținut și de către Primăria Sectorului 2, primarul Rareș Hopincă fiind și inițiatorul unui proiect de impact, care i-a adus în urmă cu câțiva ani pe Stejari în școlile din București, „Tackle Drugs”, cu scopul de a-i ajuta pe elevi să conștientizeze pericolul consumului de droguri.

Prima acțiune comună a avut loc astăzi, la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, unde Stejarii au fost pentru o oră profesori de educație fizică și sport pentru elevii acestei instituții de învățământ. Aceștia le-au vorbit copiilor despre importanța practicării unui sport într-un mediu organizat, importanța mișcării, a unui stil de viață sănătos, dar și despre cele mai importante valori care stau la baza jocului de rugby: respect, fair-play, disciplină, solidaritate.

Toate acestea ca alternative sănătoase și pozitive la comportamentele de risc la care sunt expuși în aceste vremuri tinerii: : violență școlară, bullying, consum de alcool, tutun și substanțe psihoactive.

Eroul Roy, câinele polițist 

Vedeta acțiunii a fost însă Roy, un câine polițist de la Serviciul de Poliție Canină, specializat în depistarea substanţelor stupefiante, care a fost cucerit de balonul de rugby. De altfel, acesta a participat activ, alături de elevi, la demonstrațiile de mini-rugby și atelierele pe care Stejarii le-au susținut, conform rugbyromania.ro.

Acțiunea s-a încheiat cu dialoguri interactive între elevi, jucătorii echipei naționale de rugby, reprezentanții MAI, cei ai Federației Române de Rugby și edilul sectorului 2, Rareș Hopincă. De asemenea, componenții echipei naționale i-au invitat pe toți cei prezenți sâmbătă, 8 noiembrie, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, pentru a-i susține în meciul împotriva Canadei.

Sportul, mișcarea în general, este o alternativă frumoasă de petrecere a timpului, pentru că este important ca, după educația pe care copiii o primesc în mediul școlar, după multe ore de stat în bănci la școală, după materii numeroase, să încerce să își canalizeze toată acea energie statică în ceva dinamic, în ceva ce îi ajută să se dezvolte, să dobândească abilități fizice. Ca oameni de sport, ne dorim să avem cât mai mulți copii care practică rugby mai ales, pentru că așa cum știm, aici există acele valori care ghidează sportul cu balonul oval: disciplină, respect, integritate, pasiune și solidaritate.

„Ne propunem să dezvoltăm o secție puternică de rugby!”

Ne bucurăm că putem fi parte a acestor proiecte, și încercăm ca, prin parteneriatele cu MAI și Primăria Sectorului 2, să atragem cât mai mulți copii la mișcare, la sport și, de ce nu, chiar în tribune, la meciuri, la acțiunile echipei naționale de rugby. Este important ca acești copii să înțeleagă că există o alternativă, că sunt susținuți în această luptă de a sta cât mai departe de violența școlară, de bullying, consum de alcool, tutun și substanțe psihoactive. Vreau să mulțumesc domnului primar Rareș Hopincă pentru că ne dă de fiecare dată posibilitatea de a intra în școli, de a duce balonul de rugby la copii, de a le vorbi despre ce înseamnă să fii disciplinat, să poți alege întotdeauna ceea ce este cel mai bine pentru tine.

Mă bucur că putem derula aceste parteneriate speciale cu Primăria Sectorului 2, chiar pe viitor avem în perspectivă un parteneriat legat de Olimpia, club care a trecut de la Agenția Națională pentru Sport la Primăria Sectorului 2 și ne propunem să dezvoltăm o secție puternică de rugby acolo, o secție care să aibă mulți copii, pe care astfel îi vom putea ține departe de viciile societății moderne!”, a declarat Alin Petrache, președintele FRR.

Următoarea acțiune va avea loc pe 13 noiembrie, la Colegiul Național „Spiru Haret”

Campania „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!” își propune să arate tinerilor că adevărata putere nu vine din agresivitate, ci din autocontrol, respect și spirit de echipă. Rugby-ul devine astfel un simbol al curajului și al caracterului, inspirând elevii să aleagă mereu calea corectă – în sport și în viață.

Naționala de rugby a României se află în aceste zile în cantonament la București, în vederea pregătirii celor trei meciuri pe care le va disputa în luna noiembrie, reunite sub titulatura “Kaufland Games Trilogy”. Stejarii vor disputa primul meci sâmbătă, 8 noiembrie, ora 17:00, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, cu

