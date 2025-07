Ronnie Coleman, legenda culturismului, este internat în stare gravă. Medicii au dezvăluit cum și-a distrus sănătatea cel care a câștigat de 8 ori Mister Olympia

Cultiristul american Ronnie Coleman (61 de ani), de opt ori câștigător al titlului de Mr. Olympia, se află în acest moment internat în spital, după ce a fost forțat să folosească cârje și un scaun cu rotile în ultimii ani. Pentru experți, situația gravă este cauzată de antrenamentele sale dure.

Ronnie Coleman este spitalizat în stare gravă din cauza unei infecții a sângelui, care apare atunci când bacterii sau alte microorganisme patogene intră în sânge, provocând complicații grave.

Anunțul a fost făcut de familia celui care a câștigat de opt ori Mr. Olympia, într-o postare pe rețelele de socializare. Fostul mare culturist american a fost forțat să folosească cârje sau chiar un scaun cu rotile, după ce a fost supus, în timp, unui total de 13 operații.

În ciuda acestui fapt, Coleman a continuat să se antreneze. Jay Cutler (omul care l-a detronat din rolul de Mr. Olympia în 2006) a spus despre el: „Nu era om. Ne-am antrenat din greu, dar când Ronnie s-a dezbrăcat în vestiar, toată lumea a știut că s-a terminat”.

A suferit de hernii și de leziuni ale coloanei. În 2016 a fost operat 11 ore

Cariera extraordinară a lui Ronnie Coleman și căutarea perfecțiunii absolute au venit cu un cost fizic devastator. După ani de antrenament extrem cu greutăți exagerate, culturistul american a început să sufere de hernii de disc multiple și leziuni cronice ale coloanei vertebrale, diagnosticate pentru prima dată în 2007.

Coleman a suferit cel puțin 13 intervenții chirurgicale, inclusiv fuziuni spinale (L3-L4 în 2015, C4-C6 în 2011), proteze bilaterale de șold (în 2014) și înlocuirea șuruburilor și a plăcilor deteriorate în repetate rânduri.

Din 2016, după o operație care a durat peste 11 ore, a suferit leziuni ale nervilor spinali, ceea ce a dus la pierderea forței și a mobilității.

Coleman se deplasează în prezent cu ajutorul cârjelor sau al unui scaun cu rotile și a declarat în mai multe interviuri că suferă de dureri cronice constante.

Opiniile experților despre starea de sănătate a lui Ronnie Coleman

În SUA, experții discută de câțiva ani despre starea de sănătate a lui Coleman și, în special, despre cauzele nenumăratelor sale probleme, cel mai probabil legate de ani de eforturi excesive.

Dr. Antonio Webb, chirurg ortoped la Orthopedic Spine Surgeon of San Antonio, bine-cunoscut în domeniu, a explicat acum doi ani într-un videoclip cu peste două milioane de vizualizări ce s-a întâmplat cu Coleman: „13 operații la coloana vertebrală, cauzate de ani de ridicări extreme. Genuflexiuni grele pot provoca leziuni grave discurilor intervertebrale, care acționează ca amortizoare între vertebre. Odată deteriorate, acestea nu se mai regenerează”.

Primul moment-cheie a venit în 1996, în timp ce se pregătea pentru Arnold Classic cu o genuflexiune de 270 kg: la a opta repetare, Coleman a simțit un „pocnet” ciudat, dar l-a ignorat și abia când durerea a devenit deosebit de intensă s-a dus la medic și a descoperit că are o hernie de disc.

După cum explică Webb, Coleman „are cifoză, o postură cocoșată, are dificultăți la mers și suferă de dureri cronice. Când oamenii îl întreabă care este nivelul durerii de la 1 la 10, el spune 9 sau 10. În timpul aparițiilor publice, spunea că are chiar peste 10, ajungând până la 12 sau 13. Este o nebunie să trăiești cu o astfel de durere în fiecare zi. Când ridici greutăți în felul acesta, nu doar îți deteriorezi spatele, ci îți deteriorezi și genunchii și umerii. Nu este o coincidență că are deja două proteze de șold. 13 operații la spate sunt un coșmar pentru orice chirurg. Fiecare operație ulterioară prezintă mai multe riscuri: infecție, leziuni ale nervilor, durere cronică. Este o spirală greu de oprit”.