O frumoasă polițistă din Harghita, performeră la culturism: „E esențial în meseria mea să am o condiție fizică foarte bună”

Polițistă la Postul de Poliție Lunca de Sus din județul Harghita, Cosmina Micle este pasionată de culturism. Iar în această lună, Cosmina Micle a obținut deja o performanță: medalie de bronz la Cupa României, prima competiție la care participă.

Cosmina Micle este polițistă în comuna Lunca de Sus, aflată la aproximativ 32 de kilometri de Miercurea Ciuc.

Iar în luna septembrie a participat la Cupa României la culturism la Sibiu, eveniment organizat de Federația Română de Culturism și Fitness.

Cosmina a reușit să obțină un binemeritat loc pe podium, ocupând a treia poziție la categoria Wellness. Iar performanța ei este cu atât mai notabilă cu cât la Cupa României au fost prezenți participanți cu experiență din toată țara, iar competiția în sine a fost una extrem de strânsă.

„Am făcut șase ani de oină în trecut și după aceea am continuat cu sala. Pregătirea pentru Cupa României de la Sibiu am făcut-o pe parcursul a trei luni, ceea ce e puțin. A fost foarte concentrat ca timp. Participarea la competiție a fost o experiență unică pentru mine, cu atât mai mult cu cât a fost primul concurs la care am participat. A fost greu, dar nu imposibil”, a declarat Cosmina Micle pentru ”Adevărul”.

Polițista performeră la culturism din Lunca de Sus are cinci antrenamente în fiecare săptămână. Iar ritmul este unul foarte intens. Un antrenament are în medie două ore și jumătate.

Și alimentația pentru Cosmina Micle este una specială.

„Am cinci mese pe zi, carnea de pui ocupă un loc esențial. În ultimele două săptămâni de dinainte de competiție am mâncat doar pește”, precizează Cosmina Micle.

Tânara lucrează în Poliție din martie 2022 și spune că faptul că este practicantă de culturism o ajută să aibă o condiție fizică foarte bună, detaliu esențial în meseria ei, pe care o practică cu pasiune și profesionalism.

„Este extrem de important să ai o condiție fizică foarte bună, pentru că nu poți să știi niciodată ce poate interveni la muncă și cu ce situații te poți contrunta”, adaugă Cosmina Micle.

Proaspăta medaliată cu bronz la Cupa României mărturisește că își dorea de mai mulți ani să practice culturismul. Însă în acest an s-a decis. Și-a căutat antrenor și s-a pregătit asiduu în lunile ce au precedat Cupa României de la Sibiu.

Iar colegii săi din cadrul Poliției Harghita au susținut-o și s-au bucurat pentru reușita ei deosebită.

„Colegii mei au fost foarte mândri de mine și m-au susținut constant. Au fost bucuroși când au aflat că am urcat pe podium la Cupa României la culturism”, a mai precizat Cosmina Micle pentru ”Adevărul”.

Polițista-premiantă din Harghita spune că nu se va opri aici și că în viitor va participa și la alte concursuri de culturism, luând în calcul inclusiv participarea la competiții internaționale de profil în anii următori.