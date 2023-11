Românii admirabili de care nu auzim: Claudiu Belețoiu, performanță formidabilă în Gran Canaria FOTO

România e țara în care notorietatea se câștigă din niște motive care te lasă cu gura căscată! Nu mereu, ce-i drept, pentru că avem și destui oameni valoroși care primesc atenția cuvenită, însă, din păcate, avem și o categorie foarte mare, cu personaje toxice, dar intens mediatizate! De cele mai multe ori, în această categorie se află niște indivizi cu gura mare și cam atât.

Bineînțeles, când vedete ajung astfel de personaje, nu prea mai rămâne loc pentru oameni care fac lucruri cu adevărat remarcabile. Ale căror povești merită să fie spuse pentru a-i inspira și pe alții. Probabil, de aceea, dacă dai acum o căutare pe Google nu vezi nicio știre despre românul Claudiu Belețoiu. Vorbim despre un sportiv care, ieri, la Gran Canaria a câștigat o cursă formidabilă de anduranță, de 269,3 kilometri, cu o diferență pozitivă de nivel de 14,339 de metri!

Belețoiu a parcurs acest traseu infernal în, țineți-vă bine!, 56 de ore și 26 de minute, timp cu care s-a clasat pe primul loc în „360 The Challenge 2023“.

Cum presa noastră a „dormit“ în fața acestei performanțe, Claudiu însuși a scris pe pagina sa de Facebook despre această victorie senzațională. „Adevărul“ vă oferă fragmente din postarea campionului nostru, în condițiile în care relatarea sa redă cel mai bine dimensiunea acestui succes remarcabil.

Ce a scris Claudiu Belețoiu?

*A fost ediția cu cei mai mulți alergători la start, dar și cu cel mai mare procentaj de abandonuri (principala cauză fiind căldura). E prima victorie masculină de altă naționalitate. Toate cele șapte ediții anterioare au fost câștigate de alergători italieni (Luca Papi 4, Marco Gubert 2, Peter Kienzl 1).

*Pentru mine, pasiunea legată de distanțele de peste 100 de mile (n.r. – 161 de kilometri) a început în această insulă, la această cursă, 360 The Challenge. În ediția din 2018 am și făcut de altfel prima mea sută de mile, chiar în cadrul competiției. Ulterior, am mai adăugat încă aproape 100 de kilometri în cadrul aceluiași concurs. Nerecomandat! Au ieșit aproximativ 90 de ore atunci.

*Începând din acel an, am făcut șase ediții de „360 The Challenge 2023“, în total, din care una în La Gomera și cinci în Gran Canaria.

*Există ceva miraculos în aceaste insule: soare, oameni buni, locuri care te lasă fără respirație, păsări, insecte, plante. O explozie de viață, care este lăsată să fie. Puțină „modernitate“ a ajuns în acest loc, ceea ce îl face să fi rămas la fel cum poate a fost de mii de ani sau dintotdeauna. Este un loc în care oricine vine poate primi o lecție despre direcția greșită în care omenirea își

îndreaptă planeta. Și că natura trebuie lăsată în pace, să respire, să existe, pentru a continua să ne susțină pe toți! Dar mai mult decât atât, este un loc în care sportul este rege. În fiecare săptămână, există competiții de alergare, temperaturile permițând practicarea sportului zi de zi.

*Pentru mine, este de fiecare dată un privilegiu să pot fi în locuri unde pare că nu a ajuns picior de om. Sunt cu adevărat norocos că pot să fac asta și, dacă am un plan principal despre cum vreau să trăiesc, acesta este: să continui să alerg pe munte pentru tot restul vieții. Am devenit mai matur, am continuat să acumulez experiență, să învăț și să accept când greșesc.

*Mai am de învățat cum să mă bucur: am visat 6 ani la posibilitatea de a face o cursă bună în Gran Canaria (prima mea participare a fost in 2017, la proba de 128km în cadrul Transgrancanaria clasic). Iar de data aceasta simt că am terminat o cursă bună. Mi-am dorit să ofer acestui loc un respect meritat, făcând o cursă susținută, onorabilă, nu doar una în care mă străduiesc să ajung la finish.

*La final, îmi permit să vă îndemn să visați la lucruri care par o nebunie. Nu pierdeți nimic dacă tindeți spre imposibil, dimpotrivă. Doar veți deveni pe zi ce trece oameni mai buni, mai pregătiți să atingă acel vis.