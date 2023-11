România, țara exagerărilor fotbalistice: Dovada că ne lipsește simțul măsurii și dăm în ridicol

Dacă în campionatul nostru sărac, de lumea a 5-a a fotbalului european, Ilie Dumitrescu l-a descris pe Aurelian Chițu, vârful FCU Craiova 1948, ca fiind un jucător „Out of this world“, de pe altă lume adică, atunci e clar că trebuie să inventăm alt termen în cazul lui Erling Haaland!

Te și sperie un gând: Oare ce s-ar fi întâmplat dacă atacantul de la Manchester City era din România? Pentru că dacă noi suntem dați pe spate de Chițu pentru cele câteva goluri marcate într-un campionat extrem de slab, atunci norvegienii ar trebui să rupă cămășile de pe ei, când văd ce face Haaland la Manchester City. Și în Liga Campionilor, mai precis. Aici, cu dubla de marți din partida cu Young Boys, Haaland a ajuns la 39 de goluri în 34 de meciuri în această competiție! Cu acest bilanț, vedeta lui City e într-o situație unică în clasamentul primilor 50 de marcatori din istoria Ligii: are mai multe reușite decât meciuri în cea mai tare întrecere intercluburi din lume!

Și clubul la care joacă Haaland se poate lăuda cu o performanță impresionantă. Pe lângă faptul că și-a asigurat deja calificarea în optimi, „la braț“ cu Leipzig, City a bifat o bornă care arată ascensiunea acestei grupări din 2008 încoace, după preluarea de către Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan din Emirate.

Concret, City a ajuns la 250 de goluri marcate în Liga Campionilor, atingând această bornă după doar 119 partide. În întreaga istorie a competiției, nicio altă formație n-a reușit să fie atât de eficientă în fața porții după un număr atât de mic de meciuri. Performanța echipei lui Guardiola e cu atât mai remarcabilă cu cât City a debutat în grupele Ligii Campionilor abia în sezonul 2011-2012 și are doar 12 participări în această competiție.

Liga Campionilor, etapa a 4-a, marți

Grupa E

Atl. Madrid – Celtic 6-0

Lazio – Feyenoord 1-0

Clasament

1. Atl. Madrid 4 2 2 0 12-5 8

2. Lazio 4 2 1 1 5-5 7

3. Feyenoord 4 2 0 2 7-5 6

4. Celtic 4 0 1 3 3-12 1

Grupa F

Dortmund – Newcastle 2-0

AC Milan- PSG 2-1

Clasament

1. Dortmund 4 2 1 1 3-2 7

2. PSG 4 2 0 2 7-6 6

3. AC Milan 4 1 2 1 2-4 5

4. Newcastle 4 1 1 2 4-4 4

Grupa G

Man. City – Young Boys 3-0

Steaua Roșie – Leipzig 1-2

Clasament

1. Man. City 4 4 0 0 12-3 12

2. Leipzig 4 3 0 1 9-6 9

3. Steaua Roșie 4 0 1 3 5-10 1

4. Young Boys 4 0 1 3 4-11 1

Grupa H

Șahtior Donețk – Barcelona 1-0

Porto – Antwerp 2-0

Clasament

1. Barcelona 4 3 0 1 8-2 9

2. Porto 4 3 0 1 9-3 9

3. Șahtior 4 2 0 2 6-7 6

4. Antwerp 4 0 0 4 3-14 0

*Primele două clasate merg în optimi, iar echipele de pe locurile 3 își vor continua parcursul în fazele eliminatorii ale Ligii Europa.