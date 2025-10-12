Ce schimbări! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru România-Austria. Primul 11 probabil

În această seară, selecționata României dă piept cu Austria, de la ora 21.45, într-un meci extrem de important din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Partida va fi una de foc, unde vor fi așteptați în jur de 40.000 de suporteri ai naționalei României, cu gândul la calificare.

Mircea Lucescu, selecționerul primei noastre reprezentative, a anunțat lotul pentru partida decisivă cu Austria. Șase fotbaliști au ieșit din calculele tehnicianului, în ceea ce privește meciul din această seară, de pe Arena Națională.

Deși Mircea Lucescu a semnalat accidentarea lui Răzvan Marin, mijlocașul face parte din lotul anunțat de către UEFA. Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu au fost lăsați în afara lotului.

Lucescu a anunțat lotul României. 23 de fotbaliști

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB).

Cum ar putea arăta România în duelul cu Austria

Un posibil prim 11 după schimbările selecționerului ar putea fi: Târnovanu - Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu - Marius Marin, Fl. Tănase - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea.