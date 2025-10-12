search
În degringoladă, naționala României întâlnește diseară Austria. Lucescu a scăpat hățurile echipei

0
0
Publicat:

România mai speră la calificarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026 de pe poziția a doua a grupei, cu trei etape rămase de disputat în preliminarii. Diseară, de la 21.45 (Antena 1), tricolorii au prima ”finală”, cu favorita Austria, pentru ca în luna noiembrie să o dispute pe următoarea, pe terenul Bosniei. Ultimul meci, cu San Marino, va fi la fel de important, naționala având nevoie de un sac de goluri în poarta outsiderei, golaverajul fiind primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte.

Mircea Lucescu, decizii de neînțeles în ultima vreme. Foto Inquam Photos
Mircea Lucescu, decizii de neînțeles în ultima vreme. Foto Inquam Photos

După ce a obținut 7 puncte în primele 5 partide, România are nevoie de 9 în ultimele trei meciuri. Deziderat improbabil, dar totuși nu imposibil de obținut. Asta chiar dacă în sânul echipei se petrec lucruri stranii, cu Mircea Lucescu în prim-plan, selecționerul de 80 de ani părând că a scăpat hățurile din mână.

Răzvan Marin e apt, dar dat accidentat 

Antrenorul tricolorilor a avut ieri un episod de neînțeles cu Răzvan Marin, liderul de selecții din lotul convocat pentru această acțiune - 70 de meciuri pentru națională. Mircea Lucescu l-a anunțat ca fiind indisponibil, chemându-l de urgență la lot pe Adrian Șut, asta chiar dacă Marin s-a antrenat ieri normal alături de colegi. A făcut-o toată săptămâna, mai puțin vineri, din cauza unei mici încărcături musculare. Însă selecționerul a anunțat cu totul altceva: ”Cu siguranță, este o situație în care nu există altă soluție decât să nu joace Răzvan. El nu s-a antrenat toată săptămâna”.

Lucescu a făcut această declarație chiar înainte să vină rezultatul RMN-ului. Care a ieșit bine, Răzvan Marin neavând vreo problemă care să-l oprească să joace contra Austriei. Acest caz l-a făcut pe fostul internațional Ciprian Marica să exclame: „O situație comică. Tatăl lui spune ceva (n.r. fostul fotbalist Petre Marin), nea Mircea spune că nu s-a antrenat toată săptămâna. Ce, Doamne iartă-mă, nu e clar la acest aspect? Nea Mircea controlează în detaliu fiecare amănunt, acum pare puțin că nu mai sunt în controlul dânsului. Ceva nu e normal. Dacă vom reuși un rezultat bun, se uită și aceste neconcordanțe în declarații”.

Joaca de-a demisia

Tot înaintea partidei cu Austria, Mircea Lucescu și-a bulversat jucătorii. El a anunțat că a vrut să-și dea demisia după meciul precedent, cu Cipru (2-2), dar și că probabil o va face în curând ”așa cum am făcut o promisiune (n.r. dacă va fi înlocuit de Gică Hagi)”. Aceste declarații nu le pică bine tricolorilor, care în loc să se concentreze pe meciul cu Austria se gândesc la ce le rezervă viitorul. Iar FRF s-a văzut nevoită să trimită un oficial în Polonia, pentru a-l convinge pe Edi Iordănescu să preia echipa, ca să nu rămână descoperită pentru meciurile de luna viitoare.

image

Și tot în cursul acestei săptămâni a mai avut loc un episod care arată cât de tensionat este antrenorul naționalei. El a avut o ieșire deplasată la adresa unui jurnalist, imediat după meciul amical cu Moldova (2-1). Abordat de reporterul DigiSport, selecționerul a refuzat să răspundă la întrebări și a avut o tiradă la adresa unui ziarist, care, ce-i drept, scrisese fără dovezi faptul că Lucescu a întârziat la un antrenament pentru că a adormit în timpul unei ședințe de masaj.

L-a făcut dobitoc pe un ziarist

„Voi cine sunteți? (n.r. - i se spune DigiSport). Dacă-l țineți pe ăsta care a zis că am stat și mi-a făcut masaj... Ăla pe care-l țineți acolo. Există o limită și eu nu suport. A zis că am fost trei ore și am adormit pe masa de masaj. La vârsta mea, mă puneți într-o situație jenantă, lumea crede ce spuneți voi acolo. Atât timp cât lucrează el acolo, eu nu mai vorbesc cu niciunul.

Nu se poate să-și bată joc de mine, am o vârstă, am făcut ceva. Unii n-au făcut nimic. Eu am făcut toată viața, m-am sacrificat, am jucat, am umblat în lume, prin țară, și vine un dobitoc să spună că am adormit pe masa de masaj. Să înțeleagă și să învețe să se comporte cu oamenii, mai ales cu unul ca mine, care a făcut ceva în viața asta! Aia e, să-l dea afară!”, a tunat Mircea Lucescu.

În această atmosferă România joacă diseară contra Austriei, o echipă aflată la turație maximă, care a învins în toate partidele din grupă și care marchează pe bandă rulantă.

Programul ultimelor etape din preliminariile CM 2026, grupa H

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina21:45 – ROMÂNIA – San Marino

