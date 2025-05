Momente unice la Roland Garros: Nadal a fost omagiat la Paris. Marii săi rivali i-au fost alături

Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului, a început astăzi la Paris cu un moment emoționant, care n-a ținut de programul jocurilor. Cei 15.000 de spectatori prezenți pe Court Philippe-Chatrier l-au aplaudat în picioare, îndelung, pe legendarul spaniol Rafael Nadal, care a câștigat trofeul de 14 ori și căruia organizatorii i-au făcut retragerea. I-au fost alături marii săi rivali de pe celelalte suprafețe (căci pe zgură n-a avut adversar pe măsură), Novak Djokovici, Roger Federer și Andy Murray, alături de care a alcătuit celebrul Big Four.

14 titluri a câștigat Rafa la Paris (perioda 2005-2024, în care a reușit 112 victorii și a suferit doar patru înfrângeri). 15.000 de spectatori au purtat un tricou roșu cu cuvintele „Merci Nadal”. Printre cei din tribune s-au numărat soția, unchiul Tony, fiul, precum și urmașul său - Carlos Alcaraz.

„Bună seara tuturor, nu știu de unde să încep”, a spus Rafa în franceză. „În ultimii 20 de ani aici am trăit momente unice, am câștigat, am pierdut, dar am fost emoționat de fiecare dată când am avut norocul să fiu aici”, a continuat Nadal, vizibil emoționat, în franceză.

„În 2005 am jucat pentru prima dată pe acest teren de zgură. Aveam 18 ani. Primul meu meci a fost împotriva rivalului meu și prietenului meu de-o viață, Richard Gasquet. De atunci am înțeles ce înseamnă Roland Garros. Mulțumesc întregului staff de la Roland Garros pentru că mi-a permis să fiu aici, pe cel mai important teren al carierei mele. A fost incredibil. Din primul moment am înțeles ce va însemna acest turneu pentru mine. Am avut rivali incredibili, care mi-au împins corpul și mintea la limită, dar și să mă perfecționez zi de zi. Roland Garros este unic. Le mulțumesc tuturor prietenilor mei, antrenorilor mei, soției mele, bunicilor mei și tuturor oamenilor care mi-au fost apropiați. Îi mulțumesc lui Toni (Nadal), care a fost cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată. Publicul m-a făcut să mă simt ca un francez. Am avut norocul să joc împotriva unor adversari precum Andy (Murray), Novak (Djokovic), Roger (Federer) și mulți alții. Nimic nu ar fi fost la fel de palpitant fără aceste rivalități care ne-au împins pe toți la limită și ne-au împins să ne perfecționăm în fiecare zi”.

După discursul său, pe teren au pășit Federer, Djokovic și Murray. Nadal i-a înfruntat de 124 de ori în total, cu 70 de victorii și 54 de înfrângeri. Dintre toți, doar sârbul se mai află în activitate. „Mă bucur că sunteți aici alături de mine, astăzi. Pe teren m-ați făcut să sufăr, dar datorită vouă m-am împins la maximum. Ne-am împins cu toții la maximum. În cele din urmă, tenisul este doar un joc, nu ar trebui să uităm niciodată asta și putem transmite un mesaj, să fim prieteni în afara terenului, după ce am fost mari rivali. Acum trebuie să continuăm să construim ceva frumos pentru tenis și sper să putem face asta împreună”.

În cele din urmă, Amelie Mauresmo i-a înmânat spaniolului trofeul cu cele 14 victorii având scris cuvântul „Legendă”. Spaniolul a părăsit Curtea Philippe-Chatrier cu fiul său în brațe.