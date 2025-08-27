Revoluția de toamnă la CFR Cluj. Ioan Varga a răbufnit: „Curăț clubul pe toate palierele. Îi dau afară”

Eșecul usturător pe care l-a înregistrat CFR Cluj, 2-7 cu BK Hacken în Conference League, a dat startul unei revoluții în rândul oficialilor din Gruia.

După ce Dan Petrescu și-a dat demisia de pe banca tehnică a clubului ardelean, Ioan Varga, finanțatorul grupării, dă milităria jos din pod și anunță că plecările nu se vor opri aici. În prezent, șeful celor de la CFR Cluj este în afara țării cu scopul de a-și încheia unele dintre afacerile pe care le desfășoară în Africa și Emiratele Arabe Unite, însă revenirea sa va lăsa cu un cutremur în vestiarul „feroviarilor”.

Plecări pe bandă rulantă

În contextul eliminării rușinoase din Europa, Ioan Varga va lua o serie de decizii în ceea ce privește următoarea strategie a formației. Patronul este hotărât să facă schimbări majore la nivel de staff tehnic, conducere executivă, dar și la nivelul vestiarului.

„Vin acasă și o să rezolv problema. O să curăț clubul, o să dau afară pe cine nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții. Curățenie, pe toate palierele. Asta este. În principiu, nu am fost mulțumit de ce s-a întâmplat, am o supărare pe care mi-o țin pentru mine, dar o să reglez lucrurile astea!”, este anunțul amenințător făcut de Varga, conform prosport.ro.

Odată cu demisia lui Dan Petrescu, Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a vrut să-i părăsească, de asemenea, pe ardeleni. Ioan Varga nu i-a acceptat demisia. În schimb, pe lista neagră a patronului s-ar afla Bogdan Mara sau Marius Bilașco, colaboratori ai lui Dan Petrescu.

„Nu moare clubul când vor alții!”

Dan Petrescu a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini pe banca tehnică. Ioan Varga va acționa conform dorințelor noului antrenor și va renunța la anumiți jucători din lotul CFR-ului.

Gruparea din Gruia nu are probleme financiare și nu va intra în insolvență, conform spuselor acționarului.

„O să întăresc echipa. Voi face o echipă de 10 ori mai puternică, ca să nu mai existe discuții. Nu înțeleg de unde vine atâta răutate. Să bage ei 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească. Eu am luat 5 tiluri, alții nu au luat nimic.

Nu moare clubul când vor alții. O să aibă o surpriză cei care își doresc asta!”, a mai spus Varga.