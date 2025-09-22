search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
Autoritățile l-au mințit cu nerușinare pe David Popovici. Luat în balon, campionul olimpic a reacționat public

0
0
Publicat:

Campionul olimpic la înot David Popovici (21 de ani, vârstă împlinită pe 15 septembrie) a declarat, luni, că este dezamăgit de amânarea începerii lucrărilor de modernizare a bazinului acoperit de la Complexul Sportiv „Lia Manoliu” și de faptul că odată cu venirea sezonului rece va fi nevoit să se antreneze în interiorul unui balon.

Mai-marii zilei l-au amăgit fără nicio jenă pe campion
Mai-marii zilei l-au amăgit fără nicio jenă pe campion

Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la 'Lia Manoliu', pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță. Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze. Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină”, a afirmat Popovici.

El a precizat însă că a constatat cu surprindere că sunt din ce în ce mai mulți copii care și-au îndreptat atenția către înot.

În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport. Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii”, a completat Popovici.

După succesul al Paris 2024, înotătorul David Popovici afirma că ar vrea ca medaliile sale de aur și bronz cucerite la Jocurile Olimpice să aducă mai multe investiții în săli de sport. Ocazie cu care a primit numeroase promisiuni că lucrurile se vor schimba în bine.

Sportivul a explicat atunci că nu este normal să se sufoce la antrenamentele pe care le efectuează la bazinul din Complexul „Lia Manoliu” pe timpul iernii, când este acoperit cu un balon.

Mai mulți sportivi precum David Popovici, Amalia Lică, Cătălin Chirilă, Narcisa Lecușanu, Alina Dumitru, Otilia Bădescu, Paula Ivan, Ioana Vrînceanu, Virgil Stănescu, Ionuț Rada, Lăcrămioara Perijoc sau Claudia Nechita și președintele COSR Mihai Covaliu și președintele ANS Bogdan Mateila au participat luni la un eveniment organizat cu ocazia lansării celei de-a 10-a ediții a proiectului România BeActive - Săptămâna Europeană a Sportului.

