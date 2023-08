Revoltă după amânarea meciului lui Sepsi. „Nu e normal! Așteptăm explicațiile LPF”

Oficialii Politehnicii Iași s-au declarat deranjați că nimeni din cadrul LPF nu i-a căutat pentru a-i consulta cu privire la amânarea partidei cu Sepsi de duminică. Meciul a fost reprogramat oficial de Ligă, pentru ca gruparea covăsneană să se poată pregăti pentru returul de joi cu Bodo/Glimt, din play-off-ul Conference League.

Președintele lui Poli, Cornel Șfaițer, le bate obrazul reprezentanților Ligii Profesioniste, care au luat decizia fără să se consulte și cu clubul-gazdă. „Politehnica Iași este recunoscută a fi un model de civilizație. Luni, noi ne-am dat acceptul ca meciul cu Sepsi să fie amânat.

Am făcut asta pentru binele fotbalului românesc, chiar dacă noi puteam profita de oboseala grupării din Sfântu Gheorghe. Până la expirarea termenului regulamentar în care se poate face amânarea unei partide nu am fost însă informați de o reprogramare, astfel că ne-am făcut programul pentru a juca duminică.

Când echipa era la antrenament, când ne luasem toate măsurile organizatorice, cu 48 de ore înainte de startul meciului am fost anunțați că acesta va fi amânat. Fără să ne întrebe nimeni nimic! Nu mi se pare deloc normal acest lucru! Așteptăm explicațiile Ligii, pe baze regulamentare, pentru a ști cum să reacționăm”, a afirmat Cornel Șfaițer, președintele formației din Copou.

LPF: Sepsi da, Farul ba

După Sepsi, și Farul insistă pentru amânarea meciului din Superliga! Însă Universitatea Craiova nu vrea să audă. Cu toate acestea, Gică Popescu însă speră ca Liga Profesionistă de Fotbal să decidă amânarea partidei care este programată duminică, 27 august, de la ora 21.30.

”Nu este adevărat că nu am fi vrut noi amânarea meciului cu Craiova. Întrebați la Ligă, noi am făcut două cereri de amânare până acum, chiar după meciul cu Flora Talinn. Am jucat bine cu finlandezii de la HJK, avem șanse de calificare. Ne-ar ajuta dacă LPF amână partida cu cei de la Craiova, așteptam să ne dea un răspuns. Sper să se țină cont de faptul că partidele din cupele europene aduc puncte pentru fotbalul românesc”, a spus Gică Popescu, potrivit iAMsport.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că meciul celor de la Sepsi va fi amânat, în timp ce partida Farului, nu. ”În virtutea articolului 12 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), privind "Reprogramarea unui joc oficial", LPF a hotărât, vineri, prin decizia Departamentului de Competiţii, amânarea meciului dintre Poli Iaşi şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, programat iniţial să se dispute duminică ,27 august (ora 13:00).

Partida a fost reprogramată pentru data de 19 octombrie 2023. Meciul dintre Farul Constanţa şi Universitatea Craiova se va disputa duminică, 27 august, de la ora 21.30, aşa cum s-a stabilit iniţial”, menţionează LPF.