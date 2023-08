România, mereu fascinantă: Anomalia care ne reamintește că trăim în țara tuturor posiblităților

România, mereu fascinantă! Iată o realitate de care ne convingem, periodic, și ca urmare a deciziilor care se iau în fotbalul nostru. Cazul legat de programarea meciurilor pe care le au de jucat Farul și Sepsi, în următoarele zile, e elocvent în acest sens.

Când am avut trei formații în Conference League, în runda precedentă, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat că, între cele două manșe din turul III preliminar, FCSB, Farul Constanța și Sepsi Sfântu Gheorghe vor sta în campionat. Drept urmare, partidele lor din etapa cu numărul 5 au fost amânate. LPF a precizat atunci că jocurile afectate, Hermannstadt – FCSB, CFR Cluj – Sepsi și Farul – UTA se vor disputa la o dată ulterioară, când întrecerea internă va fi întreruptă pentru meciurile echipei naționale. Prin această decizie, FCSB, Farul și Sepsi și-au putut desfășura ciclul săptămânal de antrenament / refacere, fără ca partidele din Superliga să le încarce programul. Constănțenii au avut la dispoziție cinci zile libere între partidele tur-retur cu Flora Tallinn (Estonia), în timp ce FCSB și Sepsi au beneficiat de șase zile fără meciuri între prima și a doua manșă a confruntărilor cu Nordsjælland (Danemarca), respectiv Aktobe (Kazahstan).

După o asemenea situație, benefică dacă ne gândim la cât de firave sunt echipele noastre, veșnic obosite parcă, logic era să se întâmple la fel și acum, când urmează dublele din play-off-ul Conference League. De această dată, doar cu Farul și Sepsi, în condițiile în care FCSB a fost eliminată. Surpriză însă! Liga a respins amânarea meciurilor din campionat. Și, drept urmare, cele două formații vor juca pe bandă, în următoarele zile. Iată programul lor:

*Farul: HJK Helsinki (astăzi, acasă), Universitatea Craiova (duminică, acasă), HJK Helsinki (joia viitoare, în deplasare)

*Sepsi: Bodø/Glimt (astăzi, acasă), Poli Iași (duminică, în deplasare), Bodø/Glimt (joia viitoare, deplasare)

Covăsnenii, încurcați mai tare

Sepsi e, practic, „sufocată“ de decizia LPF! Pentru că formația pregătită de Liviu Ciobotariu joacă două partide din trei în deplasare. Ceea ce înseamnă că, la acest program încărcat, se va adăuga și oboseala acumulată pe drum. Prin comparație, Farul lui Hagi măcar stă acasă în următoarele două partide, având de făcut un singur drum, ulterior, în Finlanda, pentru returul cu HJK.

Explicația unei anomalii

S-a ajuns la această situație bulversantă pentru că Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, a respins varianta amânării meciului din weekend cu Farul. Și, cum dobrogenii vor juca în campionat, s-a decis ca și Sepsi să facă la fel, deși adversara lor din Superliga, Poli Iași, era de acord cu amânarea meciului de duminică!

Ca de obicei, Sepsi a tratat această anomalie cu mult bun simț, deși alte cluburi ar fi țipat ca din gura de șarpe, așa cum se obișnuiește la noi. Într-o intervenție la Digi Sport, patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a explicat ce s-a întâmplat.

„Am vorbit cu cei de la Poli Iași, au fost de acord (n.r. – cu amânarea), dar de la LPF au zis că nu se poate, că nu e de acord Craiova (n.r. – cu amânarea meciului cu Farul). L-am sunat și pe Gino Iorgulescu (n.r. – președintele LPF), așa a zis. Când două echipe sunt de acord, se poate amâna meciul, așa e regulamentul. Dacă Liga voia sa amâne meciul, avea dreptul. Data trecută, s-au amânat meciurile fără să se ceară acordul (n.r. – cluburilor). Acum, dacă nu se poate, mergem mai departe. Nu suntem genul de echipă care să ne plângem de dimineață până seara. Dar amânarea ar fi fost benefică și pentru Farul, dar și pentru noi“, a spus patronul clubului Sepsi.

Suntem inferiori și ne îngreunăm singuri viața

Cazul Sepsi devine de-a dreptul revoltător din mai multe motive. În primul rând, echipa lui Ciobotariu avea acordul celor de la Poli Iași pentru amânare și, totuși, LPF a respins această variantă. Apoi, formația covăsneană dă și de o echipă puternică, Bodø/Glimt, în fața căreia pornește cu șansa a doua. Așadar, era normal ca Sepsi să fie ajutată pe plan intern pentru a-și îmbunătăți șansele de calificare în această dublă.

Toată povestea devine cu adevărat șocantă, când ne uităm la programul clubului norvegian, lider în campionatul intern după 19 etape. Bodø/Glimt și-a amânat meciul din weekend, cu Strømsgodset, urmând să-l joace tocmai pe 1 octombrie. Ceea ce înseamnă că Bodø/Glimt va avea șase zile de pauză între cele două manșe cu Sepsi! Concluzia? După ce că avem niște echipe care avansează în cupele europene, cu chiu, cu vai, le mai și punem bețe în roate!

Craiova, justificarea unui refuz

Metaforic vorbind, „capul răutăților“ în această poveste a fost Craiova lui Rotaru. Care a ținut neapărat să joace meciul din campionat cu Farul în weekend, conform programării. Într-o explicație kilometrică oferită pentru gsp.ro, finanțatorul oltenilor a ținut să-și justifice decizia. Iată fragmentele cele mai importante din declarațiile oferite de Rotaru: „Primul motiv pentru care refuzăm această cerere de amânare e că noi în patru săptămâni și două zile am avea un singur meci. Dacă nu jucam acum cu Farul, jucăm apoi cu FCSB (n.r. – pe 2 septembrie) și apoi iar două săptămâni am fi stat (n.r. – campionatul va lua o pauză pentru meciurile echipei naționale). Ar fi 31 de zile fără meci, poate chiar 33 în funcție de cum ne-ar programa cu Sepsi (n.r. – în prima etapă de după reluarea Superligii). Ceea ce pentru un început de campionat, să faci chestia asta, iar apoi să joci din 3 în 3 zile... E ceva inacceptabil!“.

România în play-off-ul Conference League

Astăzi, prima manșă

Sepsi - Bodø/Glimt (Norvegia) ora 20.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Farul – HJK Helsinki (Finlanda) ora 20.00, Pro Arena

Meciurile retur sunt programate pentru 31 august.

Dezvăluirea lui Balaj ne arată dimensiunea nedreptății

LPF se apără acum, spunând că Universitatea Craiova s-a opus amânării meciului cu Farul. Problema e că, într-o declarație oferită pentru Digi Sport, președintele CFR-ului a dezvăluit că, în runda precedentă din Conference League, Liga nici n-a întrebat cluburile implicate, atunci când a luat decizia de a amâna trei partide din etapa a 5-a. „Atunci, erau trei echipe care participau în Europa. La meciul cu Sepsi, n-am fost întrebați dacă vrem sau nu să-l amânăm. Dacă eram întrebați, am fi fost de acord, oricum. Noi am primit o decizie a Ligii. Respect maxim pentru echipele care participă în competiții europene. CFR Cluj a cerut, an de an, meciuri amânate și nu s-a întâmplat. Acest lucru s-a realizat doar când FCSB a fost în competiții europene“, a afirmat Cristi Balaj. Iar declarația sa are acoperire în realitate, când vedem că, brusc, amânarea meciurilor a devenit o chestiune imposibilă, odată ce FCSB a fost eliminată din Conference League!