Supărat la națională, petrece la echipa de club. Dennis Man participă la sărbătoarea de titlu cu PSV Eindhoven

Pe stadionul „Philips” din Eindhoven este anunțată astăzi o mare sărbătoare, după ce PSV a câștigat al treilea campionat consecutiv. A triumfat fără să joace, după ce Feyenoord a reimizat cu Volendam. Oamenii lui Peter Bosz și-au asigurat al 27-lea titlu cu cinci etape rămase din acest sezon, fiind cel mai rapid titlul din istorie.

Feyenoord-ul lui Robin Van Persie a cedat, iar PSV Eindhoven a sărbătorit al 27-lea titlu olandez cu cinci meciuri rămase, cel mai rapid din istorie: 71 de puncte față de cele 54 ale rivalilor.

Oamenii lui Peter Bosz, echipă cu o medie de vârstă de 25,3 ani, conduc clasamentul cu 23 de victorii (din 29 de meciuri) și doar 4 înfrângeri. Au cel mai bun atac de până acum, cu 82 de goluri (2,8 pe meci), dar nu și cea mai bună apărare, primind 40 de goluri (Twente are 31, iar Ajax - 37).

Regele marcatorilor este dat de rivala Feyenoord (japonezul Ueda, cu 22 de goluri). Cel mai prolific marcator de la PSV este mijlocașul marocan Saibari, în vârstă de 25 de ani (evaluat la 30 de milioane de euro), cu 14 goluri și 8 pase decisive, urmat de Guus Til cu 13 goluri.

Cel mai bun atacant este socotit americanul Ricardo Pepi, 23 de ani și 10 goluri. Un total de 17 jucători au marcat, inclusiv românul Dennis Man (27 de ani), adus de la Parma.