„Ursul păcălit de vulpe”: Dennis Man, pe cale să-și piardă titularizarea la PSV, după ce i-a făcut campioni pe olandezi

Deși a fost un stâlp în atacul lui PSV și a contribuit deciciv la obținerea titlului în Olanda, Dennis Man riscă din ce în ce mai mult să își piardă locul de titular.

Atacantul naționalei României a fost rezervă neutilizată joi seară, când PSV a primit vizita celor de la Zwolle. Locul românului în teren a fost ocupat de Esmir Bajraktarevic, jucătorul în vârstă de 21 de ani din Bosnia.

Bosniacul a făcut show total pe gazon, fiind „Omul Meciului” la finalul partidei, după ce a reușit să contribuie decisiv și în defensivă, dar și în atac. Bajraktarevic și-a trecut în cont, joi seară, două goluri și două pase de gol, fiind prezent pe teren până la fluierul final. Dennis Man a privit spectacolul de pe banca rezervelor.

Rezervă în două meciuri consecutive

Dennis Man a fost rezervă neutilizată și în etapa precedentă, la victoria cu 2-0 a celor de la PSV Eindhoven împotriva lui Sparta Rotterdam. Atunci, Peter Bosz a ales să îl folosească pe Guus Til în flancul drept, deși acesta este mijlocaș ofensiv, iar românul nu a intrat deloc pe teren.

Este pentru prima dată de la transferul la PSV când Dennis Man bifează două meciuri consecutive fără să fie utilizat.