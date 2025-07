Anamaria Prodan, decizie-șoc la un an după ce a primit inelul de la Ronald Gavril. Impresara nu mai face nuntă

Anamaria Prodan (52 de ani) a fost cerută în căsătorie de către Ronald Gavril (39 de ani), chiar de ziua acesteia, spre finalul anului 2024. Relația agentei FIFA cu pugilistul părea că se îndreaptă spre o direcție bună, astfel că impresara a verbalizat, în nenumărate instanțe, cât de fericită o face campionul WBF. Asta după două mariaje complet eșuate, cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu și antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf.

În contextul unei noi povești de iubire cu pugilistul, Anamaria Prodan a recunoscut că, în urma tuturor celor întâmplate, aceasta tinde mai mult să se concentreze pe prezent. Impresara a explicat de ce nu mai dorește să își facă planuri de viitor, mai ales în ceea ce privește o eventuală nuntă cu Ronald Gavril.

„Nu facem nuntă acum. Cât despre planuri...Am făcut în viața mea zeci de mii de planuri. S-a ales praful de ele (n.r. râde). Dumnezeu a zâmbit probabil și mi-a arătat că el este totul meu și el are grijă de mine. Am învățat să trăiesc frumos, fără frică, demnă, înconjurată de dragoste și de respect!”, a spus Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.

„Am alături de mine un bărbat cum puțini se mai nasc!”

Agenta FIFA a vorbit despre conexiunea profundă care s-a format între copiii ei și partenerul Ronald Gavril, de-a lungul timpului.

„Nu ne gândim la viitor, noi trăim în prezent. Nici în trecut, nici în viitor. Ne bucurăm de fiecare secundă din viața noastră, ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate, liniște, prosperitate și multă fericire.

Avem grijă de copii, îi îndrumăm către viață cum știm mai bine. Am alături de mine un campion mondial, un bărbat cum puțini se mai nasc, un partener de drum minunat, un bărbat pe care mă bazez oricând, un om minunat!”, a mai afirmat Anamaria Prodan.

Scandal permanent cu fostul soț. Cel mai recent s-au certat pe o barcă

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, care s-au separat oficial în luna noiembrie a anului trecut, au ajuns să se certe la televizor, în direct, pentru o barcă deținută, în trecut, de familia Reghecampf. Anamaria susține că obiectul îi aparținea și l-a vândut. Laurențiu acuză că i-a fost falsificată semnătura pe contractul de vânzare-cumpărare.

„Ei au făcut actul în februarie 2025, la o zi după ce eu am avut meci în Tunisia. Nu am fost acolo, nu i-am dat consimțământul. Nu a vorbit cu mine, nu am fost niciodată de acord să vând barca.

Am găsit barca acum câteva săptămâni pe lac, la Snagov. Am sunat la 112, altfel nu puteam proceda. Nu puteam lua barca altfel de la un om, decât să ne luăm la bătaie. Băiatul respectiv a adus un act de vânzare-cumpărare. Era și semnătura mea acolo. Scrie Laurențiu Reghecampf, era și semnătura mea făcută acolo. Nu e falsificată, eu eram în Tunisia.

După ce am terminat tot, a apărut Anamaria. Băiatul a zis că nu mai vrea barca, o dă înapoi. Le-am zis celor de la poliție să sigileze barca. Am făcut procesul verbal, a rămas să ne vedem la poliție a doua zi. Domnul de la Poliție a hotărât să îi dea barca acelui băiat, cum ar fi cumpărător de bună-credință!”, acuză Laurențiu Reghecampf, liber de contract în acest moment.