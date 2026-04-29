Reacții după meciul anului: antrenorul Paris Saint-Germain promite un retur memorabil

Ouasmane Dembélé (28 de ani), deținător al Balonului de Aur, a vorbit la finalalul semifinalei cu Bayern Munchen, scor 5-4, în care a marcat de două ori.

„A fost un meci între două echipe mari, care atacă și nu stau pe gânduri. Suntem în semifinalele Ligii Campionilor și știm că Bayern este o echipă formidabilă. Dar și noi suntem la fel.

Suntem mulțumiți de rezultat, chiar dacă la 5-2 ne-am cam oprit din jucat spre final. A fost un meci incredibil, iar acum vom merge la Munchen pentru a câștiga din nou și a ne califica. Va trebui să rămânem concentrați.

Nu ne vom schimba filosofia, vom ataca, iar ei vor ataca la rândul lor, așa că mă aștept la o a doua manșă foarte frumoasă”, a declarat Ousmane Dembele, conform L'Equipe.

Brazilianul Marquinhos, căpitanul PSG-ului, a comentat succint: „Este meciul la care am visat cu toții de copii. Tuturor celor îndrăgostiți de fotbal le-a plăcut ce au văzut”.

„În mod normal, când primești cinci goluri într-o semifinală, ești eliminat. Dar noi am marcat patru și am fi putut înscrie și mai mult. La 5-2 ar fi fost dificil, dar acum este practic 1-0. Atmosfera de săptămâna viitoare de pe Allianz Arena va fi incredibilă. Știm că trebuie să câștigăm. Vom da absolut totul, chiar tot ce avem, chiar dacă va trebui să murim pe teren. Noi credem", a declarat antrenorul belgian Vincent Kompany (40 de ani), care, suspendat, a văzut meciul din tribune.

Spaniolul Luis Enrique (55 de ani), tehnicianul Parisului, vrea să marcheze 3 goluri și la returul din Bavaria, de pe 6 mai.

„Sunt aspecte pe care trebuie să le îmbunătățim. Când întâlnești astfel de adversari, e foarte greu. Totuși, cred că ne-am apărat bine. Acum trebuie să ne odihnim și să ne refacem înainte de Ligue 1. Returul va fi la fel, cred. Vom avea nevoie să înscriem cel puțin trei goluri. Să mergem la München ne va aminti de momente foarte frumoase. Vom juca la fel ca acasă, chiar dacă Bayern va fi și mai puternică în fața propriilor suporteri. Vom încerca să păstrăm aceeași mentalitate”.

Englezul Harry Kane, 32 de ani, continuă sezonul remarcabil în tricoul lui Bayern Munchen și a intrat în istoria Ligii Campionilor după golul marcat în semifinala cu Paris Saint-Germain.

Atacantul englez a deschis scorul în turul disputat la Paris, transformând fără emoții un penalty obținut după faultul comis asupra lui Luis Díaz. Reușita nu a fost importantă doar pentru meci, ci și pentru statistici.

Prin acest gol, Kane a ajuns la șase meciuri consecutive cu gol marcat în Liga Campionilor, cea mai lungă serie reușită vreodată de un fotbalist englez în competiție.

El a depășit astfel recordul deținut anterior împreună cu Steven Gerrard, care marcase în cinci partide consecutive pentru Liverpool în sezonul 2007-2008.