Lui Cristi Chivu i-a ieșit totul la debutul în noul sezon. Ce a remarcat presa italiană după victoria zdrobitoare

Cristi Chivu a debutat perfect pe banca lui Inter în Serie A. Vicecampioana Italiei a spulberat-o pe Torino cu 5-0, s-a instalat în fruntea clasamentului și unul dintre golurile nerazzurilor a fost reușit de Bonny, jucător adus la comanda românului de la Parma, fosta sa formație.

Bastoni a deschis scorul, în minutul 18, cu capul, din centrarea lui Nicolo Barella, jucător care a ajuns la 10 sezoane consecutive în care a dat cel puțin o pasă de gol. Apoi, în minutul 36, Marcus Thuram a dublat avantajul echipei lui Chivu, pentru ca în repriza secundă Lautaro Martinez să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor, în minutul 52. Peste alte 10 minute, Bastoni i-a pasat decisiv lui Thuram, care a făcut dubla, iar tabela a fost închisă în minutul 72 de pariul românului, Ange-Yoan Bonny, adus de Inter de la Parma

Interul lui Chivu, devastator

Evident, prestația ”noului Inter” a fost analizată de presa peninsulară. ”Inter este devastator: 5-0 cu Torino. Prim meci foarte bun pentru Chivu. Debutul în Serie A al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter nu putea fi mai bun: glorie pentru toată lumea, inclusiv pentru debutantul Bonny.

Totul a fost ușor pentru Cristi Chivu la primul lui meci la Inter în Serie A. A fost un meci cu Torino desfășurat într-o singură direcție”, a rezumat Gazzetta dello Sport debutul vicecampioanei Italiei în nou sezon, sub comanda antrenorului de 44 de ani.

Cea mai mare notă pentru antrenorul român

”Inter i-a răspuns lui Napoli și a învins-o pe Torino cu 5-0. Thuram a reușit o dublă. Chivu a început în forță. Inter a început grozav și a arătat că oamenii lui Chivu sunt în lupta pentru titlu”, au notat și cei de la Tuttomercatoweb, care i-au acordat nota 7,5 românului, cea mai mare din meci (alături de Lautaro Martinez și de Marcus Thuram).

Italienii au remarcat că, spre deosebire de mandatul lui Simone Inzaghi, Inter Milano e mai agresiv, mai eficient și joacă un fotbal mai vertical. ”Cristi Chivu - 7,5 - Probabil că nici el nu a visat la un debut cu 5-0 pe stadionul în care le-a câștigat pe toate ca jucător. Interul lui este mai agresiv, mai vertical și, mai presus de toate, mai necruțător. Putem vedea câteva noutăți, dar mai multe teste vor spune mai multe despre aceste Inter. Primul test a ieșit mult mai bine decât era de așteptat”, au notat italienii.