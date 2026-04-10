search
Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rațiu, zid în fața lui Răzvan Marin. Rayo a zdrobit-o pe AEK cu scor de neprezentare și pornește favorită în returul din Conference

0
0
Publicat:

Joi seară au debutat meciurile din sferturile de finală din Europa și Conference League, iar una dintre partidele cu interes românesc a fost duelul dintre Rayo și AEK, unde s-au aflat față în față Andrei Rațiu și Răzvan Marin.

Andrei Rațiu Foto/Instagram @rayovallecano
Andrei Rațiu Foto/Instagram @rayovallecano

Spaniolii au controlat jocul și s-au impus clar, cu 3-0, pornind cu o șansă importantă pentru calificare înaintea returului programat peste o săptămână.

Andrei Rațiu a fost titular și a dus meciul până la capăt, într-o seară în care echipa sa a dominat și pe tabelă. Golurile au venit prin Akhomach și López în prima repriză, iar Palazón a stabilit scorul final din penalty pe final. Pentru prestația sa, fundașul român a fost notat cu 7.1, având 27 de pase reușite din 35, 61 de atingeri de balon, un dribling reușit și 14 posesii pierdute.

În tabăra adversă, Răzvan Marin a intrat pe teren în repriza a doua, însă nu a reușit să schimbe cursul jocului. A evoluat 45 de minute, primind nota 6.4, cu 50 de atingeri, 24 de pase precise din 33 și fără driblinguri reușite.

Manșa secundă a duelului este programată joia viitoare, de la ora 22:00.

Meciuri sferturi Conference League: 

  • Rayo - AEK 3-0
  • Crystal Palace - Fiorentina
  • Mainz - Strasbourg
  • Șahtior - Alkmaar.

