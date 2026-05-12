Noile reguli care obligă agențiile de turism să returneze banii de vacanță în 14 zile. De când se aplică în România

Directiva (UE) 2026/1024 a Parlamentului European și a Consiliului reprezintă una dintre cele mai importante actualizări ale legislației europene privind pachetele turistice, aducând reguli mai clare pentru protecția călătorilor, în special în contextul rezervărilor online și al creșterii numărului de servicii turistice combinate.

Noua reglementare consolidează drepturile consumatorilor în materie de informare, anulare, rambursare și protecție în caz de insolvență, urmărind să reducă ambiguitățile juridice și să uniformizeze nivelul de protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Directiva a fost publicată în Jurnalul UE și intră în vigoare la nivel european la 28 mai 2026, însă nu se aplică imediat în mod direct în toate statele membre, ci trebuie transpusă în legislațiile naționale.

Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, au obligația de a transpune prevederile directivei în dreptul intern până la 29 septembrie 2028. După această dată, noile reguli vor deveni aplicabile efectiv, urmând ca statele să le implementeze integral începând cu 29 martie 2029, moment din care regimul juridic al pachetelor turistice va funcționa unitar la nivel european.

În România, transpunerea se va realiza prin modificarea legislației naționale privind protecția consumatorilor și serviciile turistice, ceea ce va afecta direct modul în care agențiile de turism, platformele online și organizatorii de călătorii își desfășoară activitatea. Până la intrarea în aplicare efectivă, rămâne valabil cadrul actual bazat pe Directiva (UE) 2015/2302, însă noile principii vor trebui preluate treptat în legislația internă pentru a asigura conformitatea cu normele europene.

Principalele drepturi ale călătorilor

Directiva reglementează în mod clar principalele drepturi ale călătorilor, după cum urmează:

Călătorii au dreptul să primească toate informațiile esențiale privind pachetul turistic înainte de semnarea contractului, inclusiv informații clare despre preț și despre plățile care trebuie efectuate în momentul rezervării. După încheierea contractului, acesta trebuie transmis într-un suport durabil, cum ar fi pe hârtie sau prin e-mail, astfel încât călătorul să îl poată păstra și consulta ulterior.

În ceea ce privește responsabilitatea, întotdeauna există cel puțin un organizator responsabil de executarea corectă a tuturor serviciilor incluse în pachetul turistic. Acest organizator este cel care figurează în contract, iar datele sale de contact trebuie să fie incluse în mod obligatoriu. În plus, călătorilor trebuie să li se pună la dispoziție un număr de telefon de urgență sau un punct de contact prin care pot lua legătura rapid cu organizatorul sau agenția de turism.

Contractul de pachet turistic poate fi transferat unei alte persoane, dacă este necesar, însă de regulă contra unei taxe. Călătorul trebuie să anunțe organizatorul sau, după caz, agentul de turism într-un termen rezonabil înainte de începerea călătoriei.

Prețul pachetului turistic poate fi majorat doar în situații strict definite, cum ar fi creșterea costurilor de transport sau a combustibilului, și numai dacă această posibilitate este prevăzută expres în contract. Majorarea trebuie notificată cel târziu cu 20 de zile înainte de începerea călătoriei. Dacă această majorare depășește 8% din prețul total al pachetului, călătorul are dreptul să rezilieze contractul și să primească rambursarea integrală a sumelor plătite. În același timp, dacă în contract este prevăzut dreptul organizatorului de a majora prețul, călătorul are și dreptul corespunzător la reducerea prețului în cazul scăderii costurilor.

Călătorii pot înceta contractul înainte de începerea pachetului fără a plăti penalități și cu rambursarea integrală a sumelor achitate dacă au loc modificări semnificative ale elementelor esențiale ale călătoriei sau dacă prețul este majorat cu peste 8%. De asemenea, dacă organizatorul anulează pachetul înainte de începerea acestuia, călătorii au dreptul la rambursare și, atunci când este cazul, la despăgubiri.

În plus, călătorii pot rezilia contractul fără penalități înainte de plecare dacă apar circumstanțe inevitabile și extraordinare care afectează semnificativ executarea călătoriei. Acestea includ, de exemplu, dezastre naturale, probleme grave de securitate sau riscuri pentru sănătatea publică care pot afecta în mod rezonabil desfășurarea călătoriei.

Călătorii pot, de asemenea, să rezilieze contractul din motive personale înainte de plecare, însă în acest caz pot fi obligați la plata unei penalități proporționale și justificate. Această penalizare trebuie comunicată înainte de semnarea contractului și inclusă în mod clar în acesta.

În cazul anulării pachetului, rambursarea sumelor achitate trebuie făcută în termen de 14 zile, cu excepția situațiilor în care părțile convin asupra unui pachet alternativ în același interval de timp. Responsabilitatea rambursării revine organizatorului, iar în anumite situații și agentul de turism poate fi obligat să efectueze rambursarea.

Dacă organizatorul oferă un voucher în locul rambursării, călătorul trebuie informat în mod clar despre drepturile sale, iar acceptarea voucherului rămâne opțională.

Pe durata executării călătoriei, organizatorul este obligat să remedieze orice problemă apărută. Călătorul trebuie să informeze organizatorul despre eventualele neconformități. Dacă anumite servicii esențiale nu pot fi furnizate conform contractului, organizatorul trebuie să ofere soluții alternative fără costuri suplimentare. Dacă problemele afectează semnificativ executarea pachetului și nu sunt remediate, călătorul poate rezilia contractul fără penalități.

De asemenea, călătorii au dreptul la reducerea prețului și/sau despăgubiri în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a serviciilor incluse în pachet.

Organizatorul are obligația de a acorda asistență călătorilor aflați în dificultate, inclusiv prin furnizarea de informații despre servicii medicale, autorități locale, asistență consulară și prin facilitarea comunicării la distanță.

În ceea ce privește protecția în caz de insolvență, dacă organizatorul intră în incapacitate de plată, călătorii au dreptul la rambursarea sumelor achitate. Dacă insolvența intervine după începerea călătoriei și pachetul include și transportul de întoarcere, trebuie asigurată repatrierea călătorilor. Protecția este garantată prin mecanisme precum fonduri de garantare sau polițe de asigurare, iar călătorii pot contacta direct entitatea responsabilă pentru recuperarea sumelor sau pentru organizarea repatrierii.