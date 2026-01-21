Răspunsul genial dat de Jannik Sinner când a fost întrebat pe cine alege partener de dublu dintre Nick Kyrgios și Kim Jong-un

Jucătorul italian Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este în turul doi la Australian Open, turneul de Mare Șlem la care este deținătorul trofeului.

Invitat la Pod Laver Arena, fostul lider mondial a fost rugat să participe la formatul clasic „Ai prefera...?”.

Sinner a fost pus să aleagă între tenismenul australian Nick Kyrgios și dictatorul nod-corean Kim Jong-un ca partener pentru un meci de dublu.

Reacția lui Sinner este amuzantă: „Cu siguranță, pentru tenis îl aleg pe Kyrgios. Nu vreau să pierd”, stârnind râsete în studio.

Este cunoscut faptul că australianul Kyrgios este un dur contestatar al italianului din momentul scandalul de dopaj în care a fost implicat.

Despre dictatorul nord-coreean se știe că nu este deloc prietenos cu dușmanii, dar și cu partenerii, atunci când are parte de câte un eșec.