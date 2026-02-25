Clubul lui Gică Hagi, pedepsit pentru rasism. Rapidiștii au fost victimele dobrogenilor

Clubul de fotbal Farul Constanța, patronat de Gică Hagi (61 de ani), a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu o penalitate sportivă de 7.500 de lei pentru manifestările rasiste și xenofobe ale suporterilor săi la meciul de pe teren propriu cu FC Rapid București.

„FCV Farul Constanța vs. FC Rapid 1923 SA - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, se arată în soluția comisiei publicată, miercuri, pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Articolele din Regulamentul Disciplinar pentru care a fost sancționată gruparea constănțeană fac referire la 'afișarea sub orice formă de inscripții rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare și obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor'.

Incidentele provocate de suporterii constănțeni au avut loc la meciul Farul - FC Rapid 3-1, din etapa a 27-a a Superligii.

Comisia de Disciplină a FRF l-a sancționat pe antrenorul formației FC Argeș, Bogdan Andone, cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 320 lei după eliminarea din partida cu Farul Constanța din etapa a 28-a.

De asemenea, Mike Botuli Cestor, fundașul formației Metaloglobus, eliminat în partida cu FCSB din etapa a 28-a, a fost suspendat un meci și a primit o penalitate sportivă de 740 lei.