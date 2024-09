Sinner, regele dopat. Italianul s-a impus la US Open, dar victoria sa este contestată vehement de un fost lider mondial

Jannik Sinner a câștigat ultimul turneu de Mare Șlem din 2024, US Open, după ce a trecut duminică seara de favoritul gazdelor, americanul Taylor Fritz. Într-o finală dominată categoric – cu excepția setului trei, care a fost pe muchie de cuțit –, italianul s-a impus după 2 ore și 17 minute, scor 6-3, 6-4, 7-5. A fost al doilea succes major al liderului mondial, după ce a câștigat Australian Open, la începutul sezonului.

Însă acuzațiile de dopaj au planat asupra sa de la început până la final. Jannik Sinner a trecut peste huiduielile publicului de la primele partide și a încheiat turneul în lacrimi de bucurie, sărutând trofeul. Iertat de Agenția de Integritate în Tenis după ce a fost depistat pozitiv la două controale antidoping, într-un caz cusut cu ață albă și dacă îl privim numai în comparație cu ce au pățit alți jucători care s-au aflat în situația sa, liderul clasamentului ATP a fost luat în colimator de un fost număr 1 mondial.

În timp ce unii mizează pe nevinovăția liderului mondial, cerând să nu se mai pună presiune pe Sinner, alții sunt extrem de vehemenți, neînțelegând de ce italianul a fost tratat altfel și lăsat să joace, deși a fost depistat pozitiv. Este și cazul fostului lider mondial Lindsay Davenport, care a declarat că Jannik nu ar fi trebuit să fie lăsat în competiție, din moment ce a picat acele două teste în luna martie.

Lindsay Davenport, șocată de cazul Sinner

„Sunt sincer șocată. Majoritatea oamenilor sunt. Se pare că abia acum începem să aflăm ce se întâmplă «în spatele scenei». Nu știu cum i s-a permis să joace tot anul. Nu este corect față de ceilalți jucători și, evident, nu toată lumea este tratată la fel. Mai ales când vine vorba de jucătorii mai slab cotați. Banii par să fie cruciali în această poveste, deoarece există oportunități mai mari de a plăti avocați și orice altceva este necesar”, a spus Davenport, pentru Sportklub.

De partea cealaltă, echipa lui Jannik Sinner face scut în jurul său și spune că episodul a trecut și că jucătorul vrea să uite cât mai repede cele întâmplate. Simone Vagnozzi, unul dintre antrenorii săi, a vorbit pentru Ubitennis despre cazul de dopaj: „Există întotdeauna dificultăți în cadrul unei echipe. În momentele dificile, trebuie să încerci să rămâi cât mai unit, și asta am încercat să facem, am încercat să ne menținem pe drumul cel bun zi de zi, sunt multe lucruri pe care nu le poți controla, dar a trebuit să rămânem pe drumul cel bun. Jannik a lucrat bine, pentru că el este cel care intră pe teren. Așa cum am spus, avem conștiința curată, de acum înainte, acesta este un capitol închis”, a transmis Vagnozzi.

Are peste 4.000 de puncte avans în clasamentul ATP

Iar italianul își vede de treabă și demonstrează că este cel mai bun jucător din lume la ora actuală. jannik Sinner are mai bine de 4.000 de puncte avans faţă de următorul clasat, germanul Alexander Zverev, care a urcat două poziţii faţă de ierarhia de acum două săptămâni. Pe locul al treilea se menţine spaniolul Carlos Alcaraz, la doar 85 de puncte de Zverev. Sârbul Novak Djokovici, care în acest an nu a câştigat niciun turneu, dar a obţinut titlul olimpic, a coborât pe patru, la 1.130 de puncte de Alcaraz. Americanul Taylor Fritz, finalist la Flushing Meadows, a reuşit un salt de cinci poziţii, care l-a adus pe locul al şaptelea în lume.

Sinner a tras cartea câștigătoare când l-a cooptat în echipa sa pe Darren Cahill. Australianul, fost antrenor al Simonei Halep, și-a mai trecut astfel o performanță remarcabilă în CV, după ce i-a dus pe prima poziție mondială pe Lleyton Hewitt (nr.1 mondial în 2001, la 20 de ani), pe Andre Agassi (nr.1 mondial în 2003, la 33 de ani), Simona Halep (nr.1 mondial în 2017, la 25 de ani). Iar acum se bucură de rezultatele elevului său, Jannik Sinner, care domină clasamentul ATP, la doar 23 de ani.

3,6 milioane de dolari a câștigat Jannik Sinner după victoria de la US Open. Oponentul său din finală, Taylor Fritz, va fi recompensat cu 1,8 milioane de dolari.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.180 puncte

2 (4). Alexander Zverev (Germania) 7.075

3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 6.690

4 (2). Novak Djokovic (Serbia) 5.560

5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.475

6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.645

7 (12). Taylor Fritz (SUA) 4.060

8 (7). Hubert Hurkacz (Polonia) 4.060

9 (8). Casper Ruud (Norvegia) 4.010

10 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.965