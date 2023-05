Rapid se întărește cu jucători aruncați de FCSB: Primul transfer anunțat după play-off FOTO

Rapid a a anunţat, luni, transferul transferul mijlocaşului Răzvan Oaidă (25 de ani), ultima oară legitimat la FCSB, care a afirmat că îşi doreşte foarte mult să fie acceptat de către suporterii giuleşteni.

"Mă bucur să mă aflu aici. Pentru mine este o emoţie specială, o bucurie. Mă bucur să fiu în Giuleşti. Când a venit oferta de la Rapid am fost încântat, am primit foarte bine această ofertă. Impresarul meu m-a contactat, mi-a spus despre ce este vorba. M-a încercat un sentiment aparte în momentul în care m-am decis să merg la o rivală a fostei echipe. Cunosc acest club, ştiu că este un club foarte mare. Acesta este lucrul care m-a motivat foarte tare. Îmi doresc din tot sufletul ca suporterii să mă accepte, să mă primească bine. Sunt un jucător care întotdeauna a dat 100% şi, cu siguranţă, voi face acelaşi lucru şi în Giuleşti. Am dorinţa de a reuşi să bucur suporterii şi să obţinem rezultate. Îmi aduc aminte şi acum primul meci pe care l-am jucat împotriva Rapidului pe Giuleşti. A fost o atmosferă incredibilă, incendiară. Pot să spun, cu toată sinceritatea, că a fost de două ori mai dificil să jucăm aici decât pe Arena Naţională sau pe un alt stadion", a declarat Oaidă, conform site-ului oficial al FC Rapid.

Faptul că va lucra cu Adrian Mutu, care i-a fost antrenor şi la naţionala U21 l-a făcut pe jucător să accepte oferta echipei Rapid: "Faptul că Adrian Mutu este antrenorul echipei m-a influenţat foarte tare. A fost antrenorul meu şi la naţionala de tineret. A fost un fotbalist excepţional, este un antrenor la fel de bun şi asta m-a ajutat să iau această decizie şi să fac pasul acesta. Mă bucur să fiu aici. Sper ca suporterii să mă accepte şi să ne susţină necondiţionat. Vom face tot ceea ce ţine de noi să ne îndeplinim obiectivele".

Răzvan Oaidă a semnat un contract cu Rapid valabil până în 2025. El este al doilea jucător transferat de gruparea giuleşteană în vederea sezonului viitor după mijlocaşul Omar El Sawy (ultima oară la FK Csikszereda).

Născut la Petroşani, Oaidă a făcut ultimii ani de juniorat în Anglia, la Wolves, dar şi la Brescia, în Italia, de unde a revenit în ţară, la FC Botoşani, în 2017. După două sezoane la FC Botoşani, Oaidă a fost cumpărat de FCSB, pentru 700.000 de euro, unde a evoluat în ultimii patru ani. De asemenea, mijlocaşul central a evoluat pentru naţionalele de juniori şi tineret ale României, de la U17 până la U21.

Play-off, etapa a X-a (ultima)

FCSB – Rapid 1-5

CFR – Farul 1-2

CS U Craiova – Sepsi 0-1

Clasament

1. Farul Constanța 53 de puncte

2. FCSB 46p*

3. CFR Cluj 42p*

4. CSU Craiova 40p

5. Rapid 38p

6. Sepsi 29p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.